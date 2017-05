Flera inbrott under dagtid

Lund

Under dagtid på torsdagen drabbades fyra lägenheter i stan av inbrott. I samtliga fall hade entrédörren brutits upp.

Från en lägenhet på Trollebergsvägen stals smycken någon gång mellan 8.15 och 17.30 och bytet var det samma i en lägenhet på Sunnanväg som drabbades under förmiddagen.

De övriga inbrotten skedde på Trastvägen respektive Stora Tomegatan men där är det ännu oklart vad som försvunnit.

Under torsdagen anmäldes också ett inbrott i ett radhus på Rudeboksvägen. De boende hade varit bortresta sedan den 9 maj och upptäckte vid hemkomsten att ett fönster på baksidan var uppbrutet. Här hade smycken och porslin stulits.