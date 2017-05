Dottern: ”Jag är inte förvånad”

ESLÖV Dottern är inte förvånad över att kommunen anser att man är klanderfri. Hon hoppas att debatten kring fallet ändå leder till att Eslövs kommun fått en tankeställare när liknande ärenden dyker upp i framtiden.

Dottern säger att hon inte har kontaktats av kommunen under utredningen. I stället får Skånskan läsa upp det pressmeddelande som kommunen publicerat på hemsidan.

Hon tycker inte att kommunens besked kommer som en överraskning.

– På något sätt blir jag inte förvånad, säger dottern och utvecklar sedan varför:

– Det är väl den lilla människan i den här apparaten. Det är väl ofta så det är. Man kommer inte längre än så här.

Dottern uppger att hon själv inte kontaktats av kommunens tjänstemän i samband med utredningen, trots att det var hon som framförde pappans önskemål om en boendeplats till kommunens biståndshandläggare och även tidigare drivit ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Jag har inte alls blivit kontaktad av kommunen. Jag blev inte ens kontaktad i samband med dödsfallet. Man har inte hört av sig på hela tiden.

Hon tycker själv det borde ha varit en naturlig del av utredningen av pappans ärende att även hon kontaktats och intervjuats under utredningen.



– Ja, det tycker jag ju eftersom jag är högst berörd, säger dottern som under hela tiden varit hundraprocentigt säker på att hon framförde pappans önskemål om en boendeplats till biståndshandläggaren.

Dottern återkommer till att pappans hälsa försämrades snabbt och att hon tycker att det borde finnas ett annat system när äldre snabbt blir sämre och vill in till ett boende där de kan få mer vård och hjälp.

– Jag tycker att även läkarna ska kunna påverka om de ser en patient som är sjuk, gammal och vill in på ett hem. Nu är det biståndshandläggaren som är maktfullkomlig där. Det är bara de som kan besluta i dessa ärenden och göra en bedömning. När vi var hos läkaren fick vi beskedet att ”vi kan inte påverka detta”. Men det skulle man ju önska att de kunde.

Hon tycker det borde finnas en bättre beredskap i samhället när äldre snabbt försämras, på det sätt som hände i hennes pappas fall.

– Nu står man lite handfallen och byråkratin mal på. Men det finns inte tid för handläggningen där det ska malas. Det måste finnas akuta åtgärder.

Dottern är medveten om att uppmärksamheten kring hennes pappas tragiska död väckt en debatt i samhället, efter medierapporteringen.

Trots att Eslövs kommun nu hävdar att man inte gjorde något fel så hoppas hon ändå att uppmärksamheten kring pappans ärende kan få en påverkan i framtiden, när liknande ärenden dyker upp.

-Uppmärksamheten kanske har gjort att nästa gång så tänker de till lite, även om de inte anser att de gjort något fel.

