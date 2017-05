Snart premiär för Musik i Torup

På söndag är det premiär för Musik i Torup. Cicci Landén bjuder in olika gäster till Jaktpaviljongen under totalt fyra söndagar.

Musikern Cicci Landén är uppvuxen i Klågerup och bor numera i Sjödiken. Torup är en plats som hon besökt vid många tillfällen.

– Miljön där är fantastisk. Vi är flera som slagit oss ihop och som vill skapa en ny begivenhet på den här unika platsen, berättar Cicci Landén.

– Det här är en början och vi har redan bestämt att vi kommer att återkomma med flera arrangemang. Det har aldrig gjorts något liknande i Torup av det här slaget.

Musik i Torup äger rum i Jaktpaviljongen. Vismarlövs bagarstuga svarar för maten.

– Jag och Carina Levin som driver bagarstugan är bekanta sedan länge. Till vår hjälp har vi också projektledare Maria Pojjesdotter som har en förmåga att se vilka möjligheter olika platser på landsbygden har.

Cicci Landén släppte sitt första album Coming home 2015 och sin senaste singel I see you i år.

Konceptet är att Cicci Landén bjuder in olika gäster till Torup. Först ut är MCM trio där förutom hon själv även Maria Blom och Maria Anderberg ingår.

28 maj är Maria Stille och Pontus Stenkvist gäster, 11 juni Steve Grahn och Mattias Malm och 18 juni Håkan Nyberg och Magnus Nörrenberg.

– Musiksjangern är country och blues. Steve Grahn och Mattias Malm är Europamästare i blues och har deltagit i VM.

I Jaktpaviljongen finns ett begränsat antal platser. Biljetter kan bokas via Facebook. Musik i Torup börjar klockan 17.