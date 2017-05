Säljare: Växtloppis slår vanlig loppis

skivarp På lördag är det åter dags för Skivarps byalags Växt- och trädgårdsloppis på torget.

Arrangören är nöjd med bordsbokningen.

– Vi har många som har anmält sig, 8-9 bord. Det låter kanske inte som så mycket men det är det, säger Cecilia Svensson från Skivarps byalag,

Hon kommer även själv stå och sälja tomatplantor och physalis under lördagen och tycker att växtloppisen fungerar bättre än en vanlig loppis som ju har alla möjliga saker till salu.

– Det är rätt så stor skillnad. Folk som kommer hit är de som är intresserade och vet vad de vill köpa.

Och de vassa armbågarna från loppisproffs behöver man inte oroa sig för.

– Dem som tränger sig in en timme innan slipper man, intygar Cecilia Svensson.

Hon ser framemot en gemytlig försäljning under förmiddagen.

– Det är ett trevligt arrangemang för bybor och folk runt omkring. Man kan ta lugnt en stund över en kopp kaffe och en bulle.

Loppisen pågår på torget klockan 9-12.