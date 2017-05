Matchen mellan AIK och IFK Göteborg ställs in

Kvällens möte mellan AIK och IFK Göteborg misstänks vara riggad och ställs in, uppger Expressen.

Det var under torsdagsförmiddagen som som Svenska fotbollsförbundet gick ut med att matchen ställs in. En AIK-spelare ska ha uppvaktats av en person som i erbjöd spelaren att i utbyte mot pengar underprestera under kvällens möte.

Det ska enligt uppgift ha handlat om ett mycket stort belopp.

– Det här är en mycket allvarlig attack mot svensk fotboll och det kommer vi aldrig, aldrig att acceptera, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska fotbollsförbundet till Expressen.