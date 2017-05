Vuxenutbildningens sommarlov kritiseras

ESLÖV Eslövs kommun får två förelägganden av Skolinspektionen efter den tillsyn som varit av gymnasie- och vuxenutbildningen under våren.

Bland annat kritiseras Eslöv för att delar av den kommunala vuxenutbildningen stänger helt över sommaren och för att undervisningen sker för mycket på distans.

Skolinspektionen säger i sitt beslut att Eslöv inte följer lagen när vuxenutbildningen stängs ner åtta veckor varje sommar.

Den ansvarige avdelningschefen förklarar detta med att ”lärarnas nuvarande anställningsformer inte medger utbildningen över hela året” och att detta ”håller på att diskuteras med personalavdelningen”.

Skolinspektionen kritiserar även att alltför stor del av klassrumskurserna i vuxenutbildningen har ersatts av distanskurser – trots att många elever hellre vill undervisas klassrum och inte klarar undervisningen på distans.

– Det leder till att elever får läsa samma kurser flera gånger utan att ha möjlighet till studiefinansiering, skriver inspektionen.

Både lärare och rektorer som intervjuats håller med om att det är ett problem.

Enligt ansvarige rektorn ställs klassrumsundervisningen in när det är färre elever än tolv i en grupp, eftersom det annars ”blir för dyrt”. Detta har drabbat kurser i både svenska som andraspråk och svenska.

Lärarna samt studie- och yrkesvägledarna säger att de aktuella eleverna inte klarar sådan undervisning på distans ”eftersom det är svårt för dem”.

Distansundervisning blir det även när en elevgrupps lärare slutar sin anställning, oavsett elevernas behov.

Skolinspektionen konstaterar att läget vad gäller svenskundervisning av invandrare i Eslöv i stort är sämre än i rikets genomsnitt.

2015 var andelen elever i Eslövs kommun sin avbröt utbildningen i svenska för invandrare 32 procent – åtta procentenheter högre än rikssnittet. Andelen godkända elever i svenska för invandrare var färre 2015 än 2014.

Ett annat ämne Skolinspektionen skjuter in sig på är att studie- och yrkesvägledarna inom Eslövs vuxenutbildning kan stänga elevmottagningen veckor i följd på grund av hög arbetsbelastning. Det kan vara tre-fyra veckor i följd i slutet av höstterminen. Eleverna frågar istället sina lärare.

Enligt yrkes- och studievägledarna i Eslöv händer det att elever skrivs in på fel kurser och i fel studietakt på grund av dessa uteblivna råd.

Eslövs kommun fick besök av skolinspektionen under tisdagen, för att få besluten meddelade.

Skånskan pratade med de ansvariga politikerna inför mötet.

– Vi får se vad de säger. Det är en återkoppling efter den tillsyn som har varit här. Att vuxenutbildningen ska ha kontinuerlig verksamhet har rektorn arbetat med ända sedan han började i september, sade gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens vice ordförande Marianne Svensson (S) inför mötet.

Hon vill lyfta fram resultatet av Skolinspektionens granskning av gymnasiesärskolan.

– Där blev inga förelägganden alls.

Eslöv har fram till 15 september på sig att visas Skolinspektionen att man är på rätt väg.