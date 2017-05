Och solen har sin gång i Karaby

Invertorerna sitter inomhus under solcellspanelerna.

Far och son Lundgren hjälps åt med monteringen av solcellspanelerna. Även taket på byggnaden till höger och gården i fonden förses med solceller, totalt 900 paneler. Foto: Stefan Persson

Västra Karaby Solen är en i det närmaste oändlig energikälla. På en gård i Västra Karaby monteras just nu en av Sveriges största solcellsanläggningar upp på tre av gårdens tak.

– Redan när jag startade företget 1978 pratade man om att dra nytta av solen, men då gick det inte. Det gör det nu, säger Bengt-Arne Lundgren, grundare av Lundgrens El i Dösjebro AB, som nu sonen Christoffer Lundgren tagit över.

Far och son utgör hela det lilla familjeföretaget. Just nu har de ett enda uppdrag, att montera upp 900 solcellspaneler på gården i Västra Karaby.

– Det tar ungefär en månad, säger Christoffer Lundgren efter att han just spänner de två skruvar som ska hålla panenelen på plats i de aluminiumprofiler utgör fästet på taket.

Gården ägs av Milutin Knezevic och hans sambo Branka Nisevic. Tillsammans driver de MB Grönsaker, som odlar sallad, broccoli och squash på jordarna runt gården.

Under odlingssäsongen går det åt en hel del energi, främst till konstbevattningssystemet och kylanläggningarna där skörden förvaras i väntan på transport. Solcellerna ska sänka energikostnaderna på sikt.

– Vi tycker att det ligger i tiden. Vi använder rätt så mycket el i vår produktion. Nu kan vi använda så mycket vi behöver själv. Det vi inte använder säljer vi vidare. Samtidigt gör vi en insats för miljön, säger Milutin Knezevic.

Under odlingssäsongen räknar han med att det mesta går åt i produktionen. Men vintertid kan han sälja överskottet på elmarknaden. På så sätt betalar anläggningen sig på kortare tid.

– Det är en stor investering. Priset på el är rätt lågt just nu. Men vi ser långsiktigt.

Solcellsanläggningen kommer att kosta omkring 2,5 miljoner kronor inklusive moms. Enligt Bengt-Arne och Christoffer Lundgren är den stor även med svenska mått mätt.

– Den är bland de större i Sverige, säger Christoffer Lundgren.

Var och en av de 900 solcellspanelerna är 1,7 kvadratmeter stor. Hela anläggningen är därmed omkring 1 500 kvadratmeter och skulle kunna förse drygt ett 30-tal villor med el under ett år.

– Den ger 180-190 kilowat, säger Bengt-Arne Johansson.

Panelerna är seriekopplade i grupper om 22, där elledningarna går ner till en inverter som omvandlar elektriciteten från likström till växelström. Elen från de 343 panelerna på just detta tak leds ner till fyra invertorer som sitter inne i lagerlokalen.

– Det han inte använder själv går ut på nätet, säger Christoffer Lundgren, som räknar med att Milutin Knezevics investering ska vara intjänad på tio år.

– Vi brukar säga det. Han tror själv att det går snabbare.