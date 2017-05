Nybliven Eslövsbo förstaseedad i VM

BORDTENNIS Den svenska bordtennisens dametta, snart 35-åriga Matilda Ekholm, har blivit Eslövsbo.

– Jag flyttade in i söndags, upplyser hon.

I nästa vecka åker hon till Düsseldorf i Tyskland för att försvara Sveriges färger. Som toppseedad i dubbeln i par ungerskan Georgina Pota.

– Men vi är absolut inte favoriter, poängterar Matilda bestämt.

Sveriges bästa bordtennisspelare på damsidan har numera Eslöv som postadress. Sedan i söndags bor Matilda Ekholm i en lägenhet på Kanalgatan i centrala Eslöv.

Att hon vid snart 35 års ålder gått och blivit skåning förklarar hon så här:

– Det geografiska läget är rätt. Och träningsmöjligheterna i Eslöv är bra.

De senaste åtta åren har hon bott utomlands, sex år i Spanien och två i Österrike. Så sent som i lördags blev Matilda spansk mästarinna med sitt lag UCAM Cartagena.

– Det var första året jag spelade med denna klubb. I min förra klubb förlorade vi alla finalerna mot dem, upplyser Matilda och konstaterar att hon fick gå efter devisen ”If you can´t beat them join them” för att få äran att vinna titeln i Spanien.

Hon kommer att ha Cartagena som klubb även den kommande säsongen, men berättar att det då inte blir något spel i den inhemska ligan utan ”bara” i Champions League.

I stället för den spanska ligan ska hon spela i en helt nystartat liga i Asien.



– Det var meningen att den skulle gå i Hongkong, men det blir i Singapore. Där kommer jag att vara sex veckor. En ny liga och något helt nytt för pingisen.

I dagsläget vet hon dock inte i vilket lag hon kommer att spela, inte heller vem som blir hennes lagkamrater.

– Lagen ska draftas om några veckor.

Ytterligare en svensk ingår i denna draft, nämligen Matildas mixedpartner i kommande Tysklands-VM, Mattias Karlsson.

Paret är semiseedat i VM.

– Vi tog ju silver på EM i höstas. Vi spelar alltid bra ihop. Nu gäller det att vi lyckas vi pricka formen samtidigt. Då kan det gå bra, tror Matilda.

Att svenskparet är så högt seedat som till semi är häpnadsväckande i en världssport som bordtennis med Asien i allmänhet och Kina i synnerhet som dominanter.

Ännu högre seedad är Matilda i dubbeln i par med ungerskan Georgina Pota.

Ekholm/Pota är förstaseedade.

– Skevt, medger Matilda och konstaterar att de två högst rankade damerna i världen, Ding Ning och Liu Shiwen, bara är fjärdeseedade.

– Så vi är inte favoriter.

– Men vi går får medalj…

Topprankning har det svenskungerska damparet skaffat sig genom framgångsrikt och flitigt tävlande och många ihopspelade poäng.

I singeln är Matilda seedad som nummer 19. På världsrankingen är hon 27:a, men låg så högt som på 20:e plats för bara ett par månader sedan.

– För två år sedan blev jag bland de 16 bästa på VM. Lyckas jag komma högt i år så blir jag väldigt nöjd.

– Visst är kineserna favoriter, men de är inte oslagbara. Matilda har ett spel som visat att hon kan störa asiater, påstår damernas förbundskapten Peter Sartz, som bor i Malmö men har Eslöv och EAI som sin träningsbas. Och det är i Blomsterbergshallen i Eslöv som Sveriges VM-damer just nu finslipar formen inför stundande VM.

I Matilda Ekholms nya stad och hemmahall. Kanske får hon snart även Eslöv som hemmaklubb.

– Vem vet. Att spela för en svensk ligaklubb hade varit det optimala för mig. Om bara någon anmäler sitt intresse. Jag är öppen för förslag, meddelar Matilda, som inte spelat seriepingis i Sverige på tio år.

– Då för Ängby, upplyser hon.

Vid 35 års ålder är hon bättre än någonsin och ser inte slutet på karriären på länge.

– Li Fen tog EM-guld som 36-åring 2013. Och hon är fortfarande bra. Jag får väl följa i hennes spår…

I VM får dock Matilda och Sverige klara sig utan Malmöbon Li Fen, vars medverkan förhindras av de internationella reglerna. Linda Bergström, Jennifer Jonsson och Stina Källberg är trion som Matilda Ekholm har vid sin sida i Düsseldorf-VM.