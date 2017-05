”Lämna ut allt om Trump och Comey”

Både republikaner och demokrater kräver nu att få se de minnesanteckningar som USA:s sparkade FBI-chef James Comey ska ha gjort.

Det handlar om utredningen mot den tidigare nationella säkerhetsrådgivasren Michael Flynn.

Ordföranden i representanthusets revisionsutskott, republikanen Jason Chaffetz säger att hans utskott ska få se eventuella anteckningar, rapporterar NBC News. ”Utskottet kommer att få minnesanteckningen, om den finns” skriver han på Twitter.

Han får stöd av talmannen Paul Ryan.

– Vi behöver alla fakta, och det är lämpligt för revisionsutskottet att kräva ut minnesanteckningen, säger Ryans talesperson AshLee Strong.

Det var på tisdagskvällen svensk tid som The New York Times publicerade nyheten. Flera andra redaktioner har fått den bekräftad av källor. Vita huset förnekar innehållet i New York Times rapportering.