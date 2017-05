Lund

En besökare på Dalby bibliotek blev på tisdagskvällen av med sin i-pad. Den hade lämnats obevakad på ett bord under ett par minuter.

En elev på Realgymnasiet har anmält att hennes dator stulits under tisdagen.

På Actic Olympen stals en jacka med plånbok från ett låst skåp under tisdagseftermiddagen och på Friskis och Svettis blev en besökare av med ett par skor under kvällen.