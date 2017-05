BW90 kastas ut från seriespelet

FOTBOLL BW90 har spelat sin sista fotbollsmatch för säsongen. Laget kastas med omedelbar verkan ut från division 3-serien.

Att Svenska Fotbollförbundet tagit beslutet att utesluta BW90:s herrar från division 3 södra-serien är en konsekvens av den walk over laget på grund av spelarbrist tvingades i söndags till Eslövs BK.

Några särskilda skäl eller förmildrande omständigheter ansåg inte förbundets tävlingskommitté, som hade ärendet på sitt bord under onsdagen, att det fanns till BW:s walk over, varför de följde sina skrivna regler och uteslöt laget från serien samt utdömde en straffavgift på 10 000 kronor.

På förbundets hemsida har tabellen redan räknats om och BW plockats bort. De fyra matcher, som alla förlorades, som BW90 hann spela före den tänkta EBK-duellen har ogiltigförklarats.

– Vi förhåller oss till rättsläget just nu och det är praxis att vi därmed korrigerar tabellen på direkten, förklarar Lars Helmersson, tävlingschef på Svenska Fotbollförbundet, som samtidigt flaggar för att beslutet kan överklagas av BW90 inom två veckor.

Att förbundet utesluter lag från seriespel tillhör inte precis vanligheterna.



– Det händer med ojämna mellanrum. Vi hade exempelvis ett sådant här ärende i höstas. Men vanligt är det inte, berättar Helmersson.

Klart är det att BW-herrarna spelat sin sista seriematch detta 2017.

Mindre klart är det var BW placeras nästa år. Det beslutet passar Helmersson över till Skånes distriktsförbund, som administrerar herrarnas division 4 och neråt.

– Skåneboll äger frågan helt och hållet. Med automatik flyttas i alla fall inget lag ner till lägsta divisionen, upplyser Helmersson.

Skånskan försökte under onsdagen nå BW-ordföranden Leif Nilsson för en kommentar om förbundets uteslutningsbeslutet och funderingar kring framtiden, men förgäves.

Parallellt med de sportsliga besvären lever föreningen, som tidningen tidigare skrivit om, just nu under konkurshot. Det är RWB Förvaltnings HB i Landskrona, som äger fastigheterna på Bjärsjölagårds idrottsplats, som till Ystad tingsrätt begärt BW90 i konkurs för obetalda hyresfakturor på sammanlagt 45 000 kronor.