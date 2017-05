Säsong med fokus på mänskliga relationer

Amerikanska dramat Angels in America, fantasyberättelsen Den oändliga historien, politisk kabaré med Nina Persson, klassiska Fröken Julie och nyskrivet av Lars Norén. Det var ett brett utbud när Malmö Stadsteaters nya chef Kitte Wagner presenterade sin första säsong.

– Jag ser en klar röd tråd genom flera föreställningar här, säger hon. Vad gör det med mänskliga relationer när olikheterna i samhället bara blir större.

Säsongen 2017/2018 är den första som är Kitte Wagners egen på Malmö Stadsteater sedan hon tillträdde som chef. Och hon gör den tillsammans med Unga Teaterns lika nya chef Sara Cronberg. På tisdagens presskonferens var bägge på plats tillsammans med stora delar av stadsteaterns ensemble.

– Det är ensemblen som är hjärtat i teatern och vi har gjort det här tillsammans, säger Kitte Wagner. Ledningsgruppen där Sara och jag sitter har fått en katalog av idéer som vi sedan har testat på golvet och på publik.

I den kommande säsongens program finns allt från klassiker till urpremiärer, starka dramer, komedi, musikteater, fantasy och allra först ut på stadsteaterns stora scen på Hipp 23 september är den amerikanska dramatikern Tony Kushners Pulitzerprisbelönade drama Angels in America som utspelas i New York 1985.



– Vi göra bara första delen här, Millennium, och så får vi se om det blir en andra del också eller kanske en helaftonsföreställning med bägge, säger Kitte Wagner och beskriver Angels in America som en klassiker från Reagans tid som fått ny aktualitet – och dessutom har allt ett bra drama ska ha.

Henrik Svalander spelar huvudrollen som Prior och Mattias Linderoth spelar pojkvännen Louis som lämnar honom för Joe som är mormon och homosexuell.

– Det här är jättefina roller och verkligen en drömtext, säger Marie Götesdotter som spelar Joes flickvän.

Först ut på Intiman och först på säsongen blir den tyska dramatikerna Roland Schimmelpfennigs Det svarta vattnet som har Sverigepremiär 15 september.

– Jag är väldigt glad över samarbetet med Roland Schimmelpfennig och han är väldigt nyfiken på Malmö, säger Kitte Wagner.

– Det svarta vattnet är en väldigt vacker och poetisk beskrivning av vår samtid, beskriver Josefin Iziamo som har en av rollerna. Den har ett starkt och innehållsrikt budskap som handlar om klassdeterminism och konkret handlar det om gäng från olika stadsdelar som möts och sedan får vi se vad som händer 20 år senare.

Josefin Iziamo har också en av rollerna i årets stora familjeföreställning på Hipp som blir Michael Endes fantasyberättelse Den oändliga historien. Premiär blir det 25 november, Nina Wester står för regin och föreställningen får nyskriven musik av musikern och sångaren Rebekka Karijord som tidigare samarbetet bland annat med Cirkus Cirkör.

– Jag har läst boken två och en halv, snart tre gånger, och det är min och 11-åriga sonens älsklingsbok, berättar Josefin Iziamo. Den är så rik på fantasi, handlar om fantasi och om vad som händer när landet Fantásien tas över av ingenting. Det finns så mycket av vår tid där.

Den oändliga historien är en del av Unga Teaterns program och där kommer man också att spela bland annat en nyskriven monolog, ”Jag, mig själv och min stora feta persiska pappa”, som baseras på skådespelaren Johannes Wanselows berättelse med manus av den danska författaren, dramatikern och artisten Hassan Preisler.

En annan urpremiär hos Unga Teatern är En annan värld, en föreställning som gjorts i samarbete med IM och där teckningar gjorda av barn på flykt har omvandlats till animationer som skådespelaren Lilja Fredriksson agerar med.

– Det blir en hoppfull historia, säger Sara Cronberg som regisserar En annan värld och även Spökvandringarna som kommer tillbaka i Hipphuset.

– Det blir två versioner, en familjeversion och en för vuxna och de baseras på verkliga händelser här i huset.

Den kommande säsongen på Malmö stadsteater bjuder också på en riktig klassiker – August Strindbergs Fröken Julie. Regin står Moqi Simon Trolin som senast var aktuell med Stockholms blodbad för. Karin Lithman spelar Julie, Fredrik Gunnarson Jean och Angelina Radvolt Kristin.

– Från början träffades vi och hade workshop med både Fröken Julie och Bergmans Scener ur ett äktenskap, berättar Karin Lithman. Men vi kände att Julie var bra att göra på Hipp. Det var roligt att starta så tidigt och nu ligger Fröken Julie i bakhuvudet och pockar fastän det inte är premiär förrän 16 december.

Något helt annat är komedin Fly me to the moon av Marie Jones som får premiär på Intiman 2 februari. Den handlar om två kvinnor som jobbar inom hemtjänsten och får möjlighet att förverkliga sina drömmar när deras vårdtagare dör oväntat och de har chans att lägga vantarna på hans pengar. Pjäsen har bara två roller som spelas av Sandra Stojiljkovic och Susanne Karlsson.

– Vi har placerat den i Malmö och jag ska äntligen få prata skånska på scen, säger Sandra Stojiljkovic. Som skåning kan man verkligen sakna pjäser som utspelas just här.

På Intiman blir det också musikteater med Erik Gedeons Evigt ung som spelats runt om i Sverige, men aldrig i Malmö tidigare.

Säsongen 2017/2018 avslutas med först Dennis Magnussons Dylansällskapet 16 mars och sedan urpremiär av Lars Noréns Episod, 14 april. Episod är en turnéföreställning som gör i samarbete med Jupither Josephssons Theatre Company.

– Det här är en riktigt klassisk Norénhistoria, så som man föreställer sig Norén, beskriver Sara Cronberg. Det utspelas på en husvisning där två par möts, ett par är på väg in i en relation och ett på väg ut.

– Det blir det sista på säsongen men vi ska också ha Hipp Nights och ett gästspel av nycirkuskompaniet Les 7 doigt, lägger Kitte Wagner till. Kitte Wagner är väldigt nöjd med spännvidden i sin första säsong och att hon lyckats i ambitionen att sätta ensemblen i centrum. Hon menar också att det finns en klar röd tråd i flera av föreställningarna som handlar om vad som händer med mänskliga relationer när olikheterna i samhället blir större.

– Jag ser det i så väl Angels in America som i Fröken Julie. Och i Det svarta vattnet är det kärnan, säger hon.

Hur känns det nu då när allt är presenterat?

– Det känns underbart. Sedan kommer förstås sanningens dag när ridån går upp.