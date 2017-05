Nina Persson gör politisk kabaré på Hipp

Den 9 mars 2018 är det urpremiär för den politiska kabarén Vinnaren tar allt på Hipp i Malmö. Idén kommer från Cardiganssångaren Nina Persson och Malmömusikern och klubbarrangören Gudrun Hauksdottir.

– Det kommer inte att vara partipolitiskt men hyperpolitiskt, man måste våga ta ut svängarna säger, säger Nina Persson som fick idén från The Citizen Band som hon var med i New York.

På tisdagen presenterade Malmö Stadsteater säsongen 2017/2018 och en av de stora nyheterna var att det ska spelas nyskriven politisk kabaré på Hipp. Stadsteaterns chef Kitte Wagner berättar att det var Cardigansångerskan Nina Persson och klubbarrangören Gudrun Hauksdottir kom med idén till teatern.

– Det är ett projekt som vi gör i samarbete med dem och det blir ett allkonstverk med rockmusik, cirkuskonster och skådespelare och passar verkligen här på Hipp, säger Kitter Wagner.

Under sin tid i New York var Nina Persson med i The Citizen Band som bland annat blev känt under presidentkampanjen 2008 när de uppmanade folk att gå och rösta. Nina Persson som var på plats på Malmö stadsteater på tisdagen tillsammans med Gudrun Hauksdottir berättar att det ibland var upp emot 35 personer med i The Citizen Band.

– Det var musiker, skådespelare och dansare och vi gjorde politiska föreställningar, säger hon. När jag sedan jag flyttade tillbaka till Malmö för två år sedan föreslog Gudrun att vi skulle göra något liknande här.



– Ja det kändes viktigt när världen ser ut som det gör och det snart är val och så var det en form som lockade, säger Gudrun Hauksdottir.

Tillsammans bildade Nina Persson och Gudrun Hauksdottir Medborgarbandet som de driver tillsammans med en styrelse och som förutom kabarén på Hipp också ska ha annan verksamhet under tiden fram till nästa väl.

– Medborgarbandet består av tre ben, förklarar Gudrun Hauksdottir. Det blir kabarén på Hipp och sedan ska vi ha något som heter Medborgarchallenge som vänder sig till förstagångsväljare. Den tredje verksamheten heter Landet och har full konstnärlig frihet. Det leds av Björn Wahlström som ska göra film. – Vi ska ha verksamhet parallellt med valrörelsen och den kommer inte att vara partipolitisk men hyperpolitisk. Man måste våga ta ut svängarna, slår Nina Persson fast.

Varför valde ni Malmö Stadsteater som samarbetspartner för Vinnaren tar allt?

– Vi var runt en hel del med det här, berättar Nina Persson. Naturligt hade kanske varit att ha det på Inkonst där Gudrun jobbade då men då hade det blivit lite som att predika för de redan frälsta så när vi träffade Kitte Wagner som var ny chef på Malmö Stadsteater och ville göra ny saker så kändes det rätt.

– Det var kärlek vid första ögonkastet, lägger Gudrun Hauksdottir till med ett leende.

Gudrun Hauksdottir ska fungera som verksamhetsledare för kabarén och Nina Persson som konstnärlig ledare och hon ska även medverka på scen. All text i kabarén kommer vara nyskriven av kontrakterade textförfattare där inga namn avslöjas än. Nina Persson berättar att första workshopen inför kabarén ska hållas senare under dagen och då ska texter prövas.

Vad kommer vi att få se på scen på premiären 9 mars nästa år?

– Det kommer att vara ett stort kollektiv på scen och det kommer att bli vackert, ljuvligt och kaos. Allt, beskriver Gudrun Hauksdottir.

– Och minst en akrobat, lägger Nina Persson till ett leende.

Och vad ska du göra på scen Nina?

– Det som alla andra gör, sjunga dansa och klättra. Om jag nu får det av säkerhetsskäl.

– Det är fantastiskt att ha de möjligheter som Hipp ger och det är ett samarbete där vi fångar det bästa av vad alla har, säger Gudrun Hauksdottir. Gunilla Wedding