MP-utspel om Armaturen

lund Lund får inte låsa sig i frågan om fyra spår genom Lund C och kräva en tunnel.

Istället måste staden se till nationella intressen och vara öppen för förslag som en högbana genom centrum och två järnvägstunnlar genom Armaturen, menar Miljöpartiets Karin Svensson Smith och Ulf Nymark.

På måndagen bjöd Miljöpartiet in till en presskonferens för att presentera partiets tankar kring den framtida järnvägstrafiken och hur det ska bli möjligt att bygga ut till fyrspårigt mellan Högevall och Hässleholm för den nya höghastighetsbanan.

Karin Svensson Smith betonade att hon i sammanhanget representerar partiet nationellt (och som ordförande i riksdagens trafikutskott) och att Ulf Nymark har ett mer lokalt perspektiv som vice ordförande i byggnadsnämnden.

De båda varnar för låsningar i höghastighetsprojektet genom att kommunerna ställer krav på alltför kostsamma lösningar, som den tunnel genom Lunds C som är under diskussion.

– Det skulle vara olyckligt om Lunds särkrav blockerar det som är rationellt i ett nationellt perspektiv, säger Karin Svensson Smith.

Tunnlar har flera nackdelar, menar hon. Med klimatförändringarna kan vi räkna med fler översvämningar i framtiden, vilket gör tunnlar sårbara.

Tunnlar är också mycket dyrbara. För en passage under Lund C talas om kostnader på 12-19 miljarder kronor.

Så kostsamma satsningar äter upp stora delar av den ram för höghastighetsbanan, 330 miljarder, som riksdagen beslutat om.

– Tunnlar tar tid att bygga, är dyra och gör järnvägen mer sårbar för långvariga regn, säger Karin Svensson Smith.

För att komma förbi den trånga innestaden i Lund, där Armaturfabriken ligger i vägen för fler spår, föreslår Karin Svensson Smith att tågen går igenom den gamla kulturbyggnaden. En likanade lösning har gjorts i Hudiksvall.

Hon är också öppen för att låta tågen gå på höjden.

– Trafikutskottet var i Japan och tittade på det slags landskapsbroar. Fördelen är att pelarna är så förankrade i marken att det blir inga sättningar vid kraftig nederbörd som kan bli fallet traditionella banvallar.

En risk som Lund tar ifall staden ställer alltför långtgående krav, är att Trafikverket tröttnar och istället satsar på andra sträckor av höghastighetsbanan. Ett val måste hur som helst ske eftersom det inte finns pengar till hela banan i nuläget, uppger Karin Svensson Smith.

Ulf Nymark lyfter fram att det finns olika åsikter politiskt i Lund när det gäller förslaget på en tunnel under Lund Central.

– Vi på den rödgröna sidan i byggnadsnämnden vill inte binda oss för en tunnel, men allianspartierna vill villkora den. Vi hoppas det går att hitta en enighet. För oss är det viktigt att vi får nya spår så fort som möjligt. Risken är annars att höghastighetsbanan dras någon annan stans, i värsta fall med ett stickspår in till centrum, säger Ulf Nymark.

