Malmö först med stöd till stadsodlare

Malmö Malmö är först i landet med en inkubator för odlare i stan. Målet är att få fler att stadsodlare att kunna leva på sitt företag.

– Tanken är att vi ska utveckla en ny metod för att hjälpa gröna entreprenörer att gå från fritidsodling till lönsamma företag, säger Cyrille Gaubert.

Han är den nya inkubatorn och projektledare för innovationsprojektet Stadsbruk i Malmö, men också i Göteborg och snart även i Växjö.

Tanken är att han ska åka runt och stötta de odlingsföretag som finns och är på väg att utvecklas i de tre orterna, ordna workshops och skapa nätverk samt på olika sätt stötta utvecklingen av hållbara gröna företag.

– Redan när Cyrille arbetade som volontär hos oss hjälpte han till med idéer om hur man kan renodla sitt företag, berättar Isolde Broekmans Krumholt som driver Happy Onion Farm tillsammans med Charlotte Nikander.

Efter flera år som stadsodlare har de i år valt att sälja andelar till kunderna, som då blir delägare, kan vara delaktig i odlingen och varje vecka får nya grönsaker och kryddor till hushållet.



– Vi är också med i Reko Malmö, där konsumenterna beställer grönsaker och annat direkt av producenterna och sen hämtar det beställda en gång i veckan, säger Isolde Broekmans Krumholt.

Samma nätverk använder stadsodlarna i Los Perros, men de säljer också till restauranger som Bloom in the park och Lira.

– An inkubatorn har jag lärt mig att renodla alla mina idéer och satsa på ett par av dem, förklarar Buddha Browett, som driver företaget med Sofia Reuterving.

På det 2 000 kvadratmeter stora odlingsfältet i Västra Skrävlinge där presskonferensen hålls, finns också tre andra företag, exempelvis restaurang Moccasin, som odlar sina egna grönsaker och Blomkålskollektivet, som består av eleverna från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Statens innovationsmyndighet Vinnova har beviljat 6,5 miljoner kronor för att utveckla projektet i de tre kommunerna. Projektet pågår under två år och ett 30-tal företag är involverade.

– Det började egentligen med Kryddor från Rosengård och efter hand har vi märkt att det finns ett ökat intresse för att odla i stan, både för privatpersoner men också fler och fler stadsodlingsföretag växer fram. Det vill vi uppmuntra, menar Lena Friblick i Xenofilia.

Det sociala företaget samarbetar med Malmö stad, Göteborg stad, Växjö kommun samt Sveriges lantbruksuniversitet med att genomföra projektet.

– Stadsbruksprojektet är ett bra sätt att forska kring stadsodling och den kraftiga utbyggnad inom trädgårdsnäringen som sker, säger Kristina Santèn på avdelningen för stadsbruk på SLU i Alnarp.

Fotnot: Inkubator betyder ”en organisation eller i detta fallet en person med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet”.