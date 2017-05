Lund Comedy hyllar Hasse & Tage

Hasse och Tage hyllas med en stor show, det blir stand-up på arabiska och förutom den svenska humoreliten kommer många internationella stjärnor åter. Under tre dagar i månadsskiftet augusti/september sprakar Lund Comedy Festival loss för åttonde gången.

Efter tre månader av intensivt bokande kunde producenten och vd:n för Anagram, Kajsa Jönsson, presentera huvuddelen av programmet i Lund på tisdagen. På fredag är det biljettsläpp till de 65 programpunkterna som framförs av omkring 130 artister.

– Vi i festivalen jobbar med passion, lust och hjärta, vi vill befästa humorn som kulturform och vara både en folkfest och ett ställe där folk i branschen kan mötas, sa Kajsa Jönsson.

Lund Comedy Festival är fortfarande Nordens största, men den är något mindre i år än förra året. Den stora invigningsföreställningen på Lunds Arena finns inte med i år – och arenan som scen är borta. Detta eftersom det är dyrt att bygga scen och teknik på arenan.

– Vi har valt att inte ha någon programpunkt på onsdagen i år, säger Kajsa Jönsson, men jag tror inte publiken kommer att märka någon större skillnad på festivalen i övrigt. Vi har fortfarande tio scener i centrala Lund.

Känslan i festivalen är densamma, menar Johan Wester som grundade det hela tillsammans med Anders Jansson.

– Vi anpassar oss, men känner samma grundkärlek för festivalen och publiken. Om man tittar krasst på festivalen är det väldigt mycket jobb, men samtidigt är det här en tid när människor behöver humor mer än någonsin och det känns väldigt meningsfullt, säger Johan Wester.

Årets stora satsning är Hasse och Tage-hyllningen som spelas på AF två gånger under lördagen. Det bjuds på godbitar ur Hasse & Tages produktion och på scenen finns bland andra David Batra, Anders Jansson, Anna Blomberg, Ann Westin, Fredrik Lindström, Adde Malmberg och Sanna Persson Halapi. Måns Nilsson står för det kreativa arbetet och regin och i grunden finns Svenska Ords originalmaterial. Det hela kan ske tack vare ett samarbete mellan Universitetsbiblioteket, Kulturen och familjerna Alfredson och Danielsson. På Kulturen kommer originalmanus, dagböcker, skisser och anteckningar med mera att finnas i en utställning från och med den 1 juli.

– Vi har länge velat göra något på det här materialet och när det nu fanns möjlighet att göra en egen produktion där vi utgår från material i AB Svenska Ord är vi väldigt glada, säger Kajsa Jönsson.

Som vanligt finns det artister som testar föreställningar på LCF. Däribland Måns Nilsson och Anders Johansson som gör en tryout på sin Nu har vi väl trevligt, en av fredagens programpunkter.

Först ut på torsdagen är LCF 4-pack på AF Stora Salen där Irene Green (Sanna Persson Halapi) – känd sedan förra årets invigning och Ann Westin, Babben Larsson, Adde Malmberg medverkar. LCF 4-pack edition 2 senare på kvällen bjuder på Ankan Johansson, Shazia Mirza, Petrina Solange och Henrik Hjelt.

Många av de internationella stjärnor som tidigare besökt Lund är tillbaka. Danny Bhoy gjorde succé för två år sedan och är tillbaka med en ny föreställning. Jason Byrne – som också gick hem bra hos lundapubliken – har också hört av sig och kommer med sin The man with three brains.

Mer internationellt blir det när en helt nytt nätverk för invandrade stand-up-komiker lanseras under festivalen. Fairooz Tamimi drar igång nätverket och Lund Comedy Festival blir gästscen för en kväll med arabisk ståuppkomik på Månteatern på lördagen. Det blir också tävling för arabisktalande ståuppkomik-artister, där priser i tre klasser delas ut – bästa kvinnliga, bästa manliga och bästa unga.

Humortävlingen Grand Comedy Slam har ett 40-tal tävlande i år.

– Och vi har en programpunkt som består av de tre bästa i förra årets tävling, berättar Kajsa Jönsson.

Hela programmet kommer på lundcomedyfestival.com.