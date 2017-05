Jimmy tillbaka på pallen

RACING Jimmy Eriksson tog sig upp på pallen för tredje gången på fyra helger i sin för året nya tävlingsserie, Blancpain GT Series, när han tillsammans med teamkamraterna Franck Perera och Maximilian Buhk slutade tvåa i ett högdramatiskt tretimmarsrace på brittiska Silverstone.

26-årige Jimmy Eriksson från Tomelilla fanns tillsammans med Franck Perera och Maximilian Buhk med i en mycket jämn strid om förstaplatsen i ett osedvanligt tight lopp, där de efter tre timmar och 83 körda varv fick se sig slagna med smått osannolika 34 hundradelar av en sekund.

– Ett av mina bästa, och tuffaste, race på länge, säger Jimmy Eriksson.

– Det är fantastiskt att vara på pallen ännu en gång, men också lite bitterljuv känsla eftersom vi var så fruktansvärt nära första segern.

HTP Motorsport-trion kvalade in som trea i det hela 55 bilar stora startfältet, och låg på fjärde plats en timme in i loppet efter att Perera tagit hand om den inledande stinten. Eriksson tog plats bakom ratten under mittfasen och förde via två välavvägda omkörningar upp bilen till andra plats och lämnade över till Buhk för den avslutande stinten bara en sekund från ledning.

Avslutningen av loppet blev sedan en riktig nagelbitare. Buhk försökte frenetiskt hitta en väg förbi ledande Christian Engelhart, men blev slagen med 0.344 sekunder.

I mål skildes de fyra främsta bilarna åt av bara 5,8 sekunder.

Resultatet innebär att Jimmy Eriksson under GT-karriärens första fyra tävlingshelger nu har beträtt pallen tre gånger, ett facit som placerar honom på fjärde plats i förarsammandraget.

Nästa deltävling i Blancpain GT Series avgörs på den belgiska före detta Formel 1-banan Zolder – där Jimmy Eriksson aldrig tidigare kört – den 2-4 juni.