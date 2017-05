Hon vill förbättra planeten med humor

Samma morgon som Trump blev president satte sig Yvonne Skattberg ned och började skriva på det som tre veckor senare resulterade i föreställningen Grab them by the balls.

Föreställningen spelades i Stockholm under våren och kommer till Malmö den 20 maj.

Driven av chock och vrede över resultatet i det amerikanska presidentvalet skrev hon maniskt på manuset. Tre och en halv vecka senare hade föreställningen Grab them by the balls premiär.

– Jag var engagerad i valet men jag hade inte kunnat föreställa mig att Trump skulle vinna. När jag såg att han vunnit så satte jag mig som i trans och började skriva. Och det gick blixtsnabbt, det är det snabbaste jag gjort, på morgonen skickade jag iväg förfrågningar till teatrar och kollade om det fanns lediga tider, säger komikern Yvonne Skattberg.

Den röda tråden i komediföreställningen är ledarskap, framför allt dåligt sådant, och hur det kommer sig att sådana ledare hamnar på de posterna.

– Trump har ju psykopatdrag, för att vara artig, han uppvisar inget hälsosamt tillstånd. Och vi väljer såna ledare, det är jättebeklämmande. Jag tycker att det här är ett globalt världsproblem. Vi pratar om flyktingproblem, men vi måste prata dåligt ledarskapsproblem, det är det som är problemet annars hade ju ingen flytt från sina hem.

Hon tar även upp frågan om varför det är så få kvinnor som besitter de höga posterna.



– Vi kvinnor får ju ofta höra att vi inte har kompetens, och då undrar man ju, hur mäter vi kompetens?

– Det jag tycker är oerhört spännande och tragiskt med Trump är att hans ledarstil är en diktators ledarstil och det funkar ju om man befinner sig i en diktatur, men han befinner sig i en demokrati så det blir så oerhört komiskt, säger hon.

Hon förklarar att det är lite som en fågelholk med glasväggar, där fåglarna inte vet att de har hela sitt liv till beskådande.

– Det är där psykopatdragen kommer in, han verkar inte se det. Det är väldigt intressant men jag tycker samtidigt att det är en väldigt oroväckande utveckling just nu. Man ser hur lätt en demokrati kan rasa ihop.

Det är inte första gången Yvonne Skattberg tar upp allvarliga ämnen i sin comedy. I sina tidigare föreställningar Alla har ADHD och Alla har råd, en rapport från korttidsanställningsträsket, behandlar hon vår benägenhet att alltid placera människor i fack och den osäkerhet som tillfälliga anställningar medför.

– Inget av det låter särskilt roligt, men det är det som är basen för att det ska bli roligt, att det finns något allvarligt. Det är en teatermonologform där allt är comedy, även om det är allvar i grunden, berättar hon och fortsätter:

– Jag tycker det är lättast att ta upp tragiska ämnen med humor, jag pratar inte om det för att det är roligt utan för att det är tragiskt.

Yvonne Skattberg har tidigare jobbat inom tidningsförlagsbranschen och med radioreklam. Det var i början av 90-talet som hon började skriva sketcher för radioteater.

– Jag tror det har med mitt sinn att göra, jag har så oerhört lätt att skratta åt något tragiskt, jag ser direkt den komiska sidan av det. Jag känner inte att det är något jag väljer själv utan det bara blir så.

Det verkar gå hem hos publiken?

– Ja, framförallt hos Malmöpubliken! Det är jätteroligt. Jag har varit mycket i Malmö och bott i Malmö så det känns verkligen som min andra stad.

Grab them by the balls kommer att bjuda på en hel del skämt åt alla håll berättar hon.

– Kanske också att något skratt fastnar i halsen. Jag försöker bredda spektret och inte bara skämta åt ett håll. Jag skämtar om att män är så inkompetenta, men jag skämtar om kvinnorna också, de stöttar inte varandra längs karriären. Sen försöker jag ge tips också, och försöker att inte bara belysa problem utan även hitta lösningar. I grunden är det en comedyshow men ändå i demokratins tecken.

Vad är din drivkraft?

– Min drivkraft är att jag har ett socialt patos. Jag vill förbättra planeten.

Hur går det då?

– Nja, jag får nog jobba på lite, jag ligger lite efter, säger hon och skrattar.

FAKTA Yvonne Skattberg

Bor: Stockholm

Kommer från Ljungsarp, Västergötland

Familj: Särbo och två barn

Vad gör du när du inte gör humor?

– Jag har börjat spela golf, jag har blivit medelålders kan man säga, plötsligt efter 45, näe fan om man skulle gå på ett stort fält med en klubba i handen och bara slå på saker. När som helst sitter man på Hurtigruten, när man minst anar det och tänker, hur fan hamnade jag här? säger hon och skrattar.

Aktuell med: Föreställningen Grab them by the balls som spelas på Victoriateatern i Malmö den 20 maj. Föreställningen kommer sedan till Lunds humorfestival. I juli besöker Yvonne Skattberg Skillinge teater tillsammans med sin kollega Zinat Pirzadeh den 9 juli.