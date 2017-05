H65 skrev historia: Klart för SM-finalen

HÖÖR För första gången i klubbens historia är H65 Höör klart för SM-final. När det skulle avgöras hemma i Höörs sporthall var det aldrig något snack. H65 var helt enkelt bättre än Lugi i semifinalerna.

– Gråter man inte av glädje nu nu så gör man väl det aldrig, sa en mycket känslosam Jessica Ryde som spikade igen hemmamålet helt i den andra halvleken.

För fyra år sedan fick hon inte nytt kontrakt med Lugi och tvingades lämna lundaklubben. Den här kvällen bidrog hon starkt till att slå ut samma klubb

– Men jag är över det där med Lugi för länge sedan. Så det där med revansch bryr jag mig inte om. Nu handlade det bara om att vi slog ut ett riktigt bra lag och tog oss till final. Helt underbart.

Som grädde på moset var det hennes sista hemmamatch i klubben.

– Jag flyttar till Danmark nästa säsong. Så det kunde inte bli en bättre avslutning än så här, att vi tog oss till klubbens första SM-final i min sista hemmamatch.

Varför det blev H65 Höör som avgick med segern i semifinalderbyt hade hon snabbt ett svar på:

– Vi skulle bara ta det i den här matchen. Att vänta till en match fem orkade vi inte, så vi hade bestämt oss för att fixa det i dag.

Matchen var egentligen bara jämn de första 20 minuterna. Sedan ryckte hemmalaget inför en euforisk publik från 9-9 till 15-10 som sedan blev 15-11 i halvtid.

I den andra halvleken stack H65 Höör direkt ifrån ytterligare till 17-11.

Lugi försökte allt, men kunde inte få kontakt och när trotjänaren Jasmina Djapanovic fick sätta 27-19 i slutminuten var det ingen hejd på känslorna i sporthallen. Tårarna sprutade och segervrålen överröstade varandra.

– Vi hade bestämt oss för vad vi skulle göra mot Lugi. Vi kunde inte slå dem med list så då var det högre fart som gällde och det fungerade. Det var ett spel med högre riskfaktor men det gick, sa tränaren Ola Månsson.

Som jobbat hårt hela säsongen för att laget skulle vara som bäst just nu.

– Lugi har varit bättre i tio månader, men nu i maj har vi varit bättre, log han.

Månsson har två SM-guld med Team Eslöv i sin meritlista. Totalt fyra finaler som huvudtränare och en som assisterande (i IFK Kristianstad). Nu är det dags igen.

– Vi kommer att spela så här även i finalen, med lite justeringar, förklarade han.

I Lugi var mungiporna av förklarliga skäl nedåt och tårarna av omvända orsaker.

– Det var absolut inte så här jag hade tänkt lämna laget, det bästa Lugilag under mina sju år, sa en besviken Anna Lagerquist som blir proffs i Danmark i sommar.

– Vi kom inte upp i nivå, det blev för krampaktigt och vi fick inte det flyt vi haft tidigare under säsongen samtidigt som H65 gjorde otroligt bra matcher mot oss.

Lugitränaren Dragan Brljevic summerade det hela med att hans lag inte klarade favorittrycket.

– Vi har spelat landets bästa handboll under säsongen, men klarade inte den pressen på våra axlar när det blev allvar. Men vi har ett ungt lag. H65 Höör har en hel del coola typer som gillar läget, medan våra tjejer var lite för snälla i den här matchserien.

– Nu är det mitt jobb att utveckla den mentala biten i truppen till nästa säsong.

Brljevic är säker på att H65 Höör har chans att vinna även SM-finalen:

– Spelar de så här så absolut.