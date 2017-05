Gässen har medvind till Sibirien

KÅSEBERGA/YSTAD 37 500 i går vid Världens ände och i Sandskogen siktades runt

25 000 på två timmar.

Det handlar om de vitkindade gässen som de senaste dagarna fyllt himlen över Skåne på väg mot sitt mål – Sibirien.

De har hörts och de har synts i enorma sträck över himlen de senaste dagarna. De vitkindade gässen har lämnat Holland och Danmark och deras plogformade stråk har siktats över hela Skåne.

I Ystads sandskog räknade skådare under bara två timmar på söndagen till att 25 000 gäss passerade. Vid Världens ände, också Ystad, räknades samma dag 37 500 gäss in och på bland annat Knösen i Falsterbo 52 000, i Anderslöv, 61 000 och vid Araslövs sjön i norra Skåne räknades 70 000 gäss in.

Hur kommer det sig att det är så många vitkindade gäss som flyger in samtidigt i år?

– Det har varit kallt länge och ihållande ostliga vindar har gjort att de vitkindade gässen valt att stanna längre i Holland och Danmark. De vill ha medvind och nu när det antagligen blivit varmare i Holland har de gett sig i väg i medvind, alla samtidigt.

Det säger Svens Splittorf, välkänd fågelskådare i Kåseberga, som när hälsan tillåter i princip dagligen är ute och räknar fåglar.

När de vitkindade gässen passerat Skåne är det med sikte på Öland och Gotland där de enligt Sven Splittorf stannar ett par veckor i väntan på att kylan ska lägga sig i Sibirien – som är slutmålet.

– De kan ibland övervintra även här. På Kabusa har det under milda vintrar hänt ibland att de övervintrat. Det som avgör är om det är mycket snö, då flyttar de, säger Svens Splittorf, som innehar det skånska rekordet i antal räknade vitkindade gäss.

– Jag och Nils Kjellén, som brukar räkna i Falsterbo, räknade i Kåseberga till 197 000. Det var från gryning till klockan 14.