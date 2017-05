Fullt på mässa men få från gymnasiet kom

MALMÖ Få gymnasieelever tog chansen att söka sommarjobb när Arbetsförmedlingen ordnade jobbmässa för unga på Scandic Hotell.

Däremot var det många unga utan jobb som tog chansen att titta och informera sig om vilka jobb och utbildningar som är aktuella just nu.

– Som samhällsintresserad är jag nyfiken på polisyrket. Ni gör en viktig insats, säger Adam Olsson, som just nu läser historia på distans på Uppsala universitet.

Han hade ett långt samtal med Jan Jönsson, utbildningsansvarig på Polisen Region Syd om polisens villkor, terrodådet i Stockholm och andra händelser.

– Behovet av fler polisanställda är stort men trots att vi har haft så många som 6 000 sökande till 800 platser på polishögskolorna har vi än inte lyckats fylla alla platserna, berättar Jan Jönsson.

Även försvaret och kriminalvården som var på plats, lockade många nyfikna och arbetssökande att stanna och ställa frågor.

Majda Boughari från Spanien är på plats för att hon vill jobba med barn.

– Har man bara gymnasieexamen, som du säger att du har, kan man inte få något fast jobb. Däremot kan du sätta upp dig på vikarielistan för obehöriga lärare eller personal på förskolan, säger Rosa Svanfelt på HR-avdelningen på Malmö stad.

En som däremot skulle kunna gå rakt in och börja jobba på exempelvis Subway, är gymnasieeleven Daniela Nikolic, som söker något servicejobb.

– Vi finns på plats på mässan för att vi både behöver folk som hoppar in under sommaren och under längre perioder. Du behöver ingen erfarenhet utan vi erbjuder alltid en internutbildning, berättar Annelie Gutierrez, som är biträdande restaurangchef på Subway i Lund.

Andra yrkesgrupper som var på mässan för att söka personal var ansvariga för skola, vård och omsorg.

Det var fjärde året i rad som ungdomsmässan arrangerandes av Arbetsförmedlingen Skåne.

Tidigare år har den mässan öppnats lagom till skolavslutningen men i år valde Arbetsförmedlingen att lägga den tidigare.

– Vi hoppades att de gymnasielever som inte har fått något sommarjobb skulle komma hit och söka det som erbjuds på mässan, som inom restaurang- och vårdyrkena, förklarar arbetsförmedlare Moragea Collinder.