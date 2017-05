Chef kritisk mot allmänhetens insats

borrby När räddningstjänsten försökte släcka branden i Borrby blev man störd av folk under arbetets gång.

Under branden i Borrby den 1 maj lade allmänheten sig i räddningstjänstens släckningsarbete.

Bland annat ska brandmännen ha blivit hindrade tillrättavisade. En person ska dessutom ha försökt klättra upp för en stege för att ta sig ann branden.

– Jag kan förstå att folk blir frustrerade, men vi har en plan för hur det ska fungera. Vi går alltid in via trapphus vid rökdykning.

– Så låt oss arbeta i lugn och ro, säger Mats Svensson, räddningschef på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF.

Han tror dock inte att folks inblandning i släckningsarbetet påverkade den nu avlidna kvinnans chanser att överleva..

– Nej, jag kan svårligen tänka mig det.

Det finns dock andra sätt som allmänheten kan hjälpa till, påpekar Mats Svensson.

– Det bästa är att berätta vem som bor var, det är jättebra. Och kanske till och med påbörja släckningsarbetet. Bistå istället för att tala om för oss vad vi ska och inte ska göra.

Tre brandmän kunde vara på plats initialt, men det krävs minst fem för rökdykning. Mats Svensson är trots detta nöjd med insatsen och tror inte att fler brandmän och en tidigare påbörjad rökdykning hade hjälpt.

– Det var ett jättesnabbt förlopp och huset var redan övertänt.

Under branden anlände först en större tankbil och två mindre brandbilar och till slut var runt 25 brandmän delaktiga i arbetet från SÖRF:s medlemskommuner.

Men de mindre stationerna har ett pressat schema som nätt och jämnt går ihop och dras med, liksom riket i övrigt, en stor brist på deltidsbrandmän.

Idag finns det åtta deltidsbrandmän i Borrby och fyra i Löderup, varav tre alltid har beredskap.

Mats Svensson ser en risk att mindre stationer läggs ner i framtiden om inte situationen förbättras.

– Chansen är uppenbar. Vi söker hela tiden men om fem skulle sluta så hittar vi inte fem nya på en eftermiddag.

Men enligt Mats Svensson så lyssnar SÖRF:s medlemskommuner och nya tillvägagångssätt diskuteras.

En möjlig väg är att vissa kommunalt anställda blir deltidsbrandmän, exempelvis en skolvaktmästare, som då skulle få tillgång till en mindre brandbil.

– Vi försöker hitta individuella lösningar, men det är inte alla jobb som går att kombinera.

– På sikt behöver vi ta ett helt nytt grepp om detta, men exakt hur är jag inte rätt person att svara på.