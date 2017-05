Stal systematiskt från seniorer – fångades på film

MALMÖ Mannen gick runt i flerbostadshuset i centrala Malmö och trängde sig in hos äldre personer.

Via film från övervakningskameror och vittnesuppgifter kunde polisen spåra den misstänkte.

Nu står en 36-årig man åtalad vid Malmö tingsrätt för två fall av grov stöld, bedrägeri och försök till grov stöld.

Enligt åklagaren handlar det om grova brott av särskilt hänsynslös art.

Detta eftersom mannen ”medvetet sökt upp äldre personer som förväntats ha sämre möjlighet att försvara sig”.

Den 28 mars i år larmades flera patruller till Lugna gatan. Detta efter att en okänd man hade trängt sig in i lägenheten hos en 88-årig kvinna.

Mannen ringde på och bad om ett glas vatten. Men kvinnan blev misstänksam. Och när mannen ville fortsätta in i vardagsrummet blev hon arg och sade åt honom att gå.

Efteråt upptäckte kvinnan att hennes plånbok och mobiltelefon var borta.

Strax efteråt tog mannen ut sammanlagt 15 000 kronor i en bankomat med hjälp av hennes stulna bankkort.

Enligt utredningen ringde 36-åringen även på hos en annan kvinna i huset.

När hon öppnade dörren trängde han sig in i lägenheten. Men hon lyckades att få ut honom igen utan att något hade tillgripits.

Hos en 90-årig kvinna stal mannen däremot två väskor.

Film från övervakningskameror visar när mannen kom in i husets entré.

Men han höll upp en hand för ansiktet i hopp om att inte bli igenkänd.

Hans skor syns däremot tydligt på filmen och polisen konstaterar att det liknar de skor som 36-åringen hade på sig när han greps.

Det gick också att se att inkräktaren tog sig in i huset klockan 20:16 den aktuella kvällen och att han gick ut via en annan utgång klockan 20:52.

Polisen kom till platsen cirka fem minuter efter att den misstänkte personen hade lämnat byggnaden.

I en av lägenheterna säkrades också teknisk bevisning i form av fingeravtryck från den misstänkte.

När patrullerna kom till platsen och började att leta efter gärningsmannen hittade man en del stöldgods på olika ställen i huset.

På första våningen hittades en brosch, på tredje våningen låg två handväskor och på fjärde hade det gömts ett cigarettetui i golvlisten.

Av film från övervakningskameran framgår att den misstänkte stod utanför entrédörren och tryckte på knapparna till ett stort antal lägenheter för att försöka bli insläppt.

