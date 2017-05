Tre män gripna efter två rån i Lomma

LOMMA Tre personer greps av polis tidigt på söndagsmorgonen i Arlöv. De är misstänkta för att ha rånat en bensinstation och McDonalds i Lomma.

Vid 03-tiden fick polisen larm från Circle K i Lomma.

– Tre män hade slagit sig in i lokalen. Den anställde gick i skydd, låste in sig och tryckte på överfallslarmet, berättar Håkan Nilsson som är inre befäl vid polisen i Lund. Männen tog tobaksvaror med sig.

Circle K har öppet via en lucka nattetid. De tre männen som alla är i 20-årsåldern slog sig in genom en dörr.

Troligen har de tre männen sedan fortsatt direkt till McDonalds som ligger bredvid. Där var öppet och männen hotade personalen med kniv.

– Det är inte riktigt klarlagt men förmodligen blev tillgreppet kontanter därifrån. Därefter lämnade de platsen i en bil.

20 minuter senare stoppade polisen en bil i Arlöv. Tre män som alla är födda på 90-talet greps av polisen.

Enligt uppgift greps en person i bilen och de övriga på sina bostadsadresser. Förhör pågår under söndagen och en åklagare är inkopplad på ärendet.