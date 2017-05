Olympic skuggar i toppen

FOTBOLL BK Olympic fortsätter att skugga serieledande Dösjöbro IF i toppen av division 3 södra efter 1–0 hemma mot Lunds SK.

Segerskytt: Johan Palmström.

Lördagens resultat

Division 3 södra Götaland

BK Olympic-Lunds SK 1-0

Hyllie IK-IF Lödde 0-4

Kulladals FF-IFK Trelleborg 3-1

Bjärreds IF-Nosaby IF 1-2

Division 3 sydvästra Götaland

IK Wormo-Västra Frölunda IF 1–0

Kågeröds BoIF-Glumslövs FF 1-2

Stafsinge IF-Högaborgs BK 2-5

Laholms FK-Askims IK 0-3

Snöstorp Nyhem FF-Kungsbacka IF 1–0

Lerkils IF-Onsala BK 1-2