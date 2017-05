Migrationsverket: Inte fler asylsökande

Öresund Migrationsverkets statistik visar inga tecken på att antalet asylsökande i Sverige ökat efter att id-kontrollerna slopades natten mot den 4 maj. Den första veckan utan id-kontroller sökte 434 personer asyl i Sverige. Det kan jämföras med att 484 personer sökte asyl under de sju första dagarna i april.

Tidigare i veckan ropade vissa rubriker i media ut att antalet asylsökande ökat kraftigt efter slopandet av id-kontrollerna med en topp i måndags med 111 asylsökande i hela Sverige, varav 26 i Malmö. Det stämmer om man jämför veckan innan och veckan efter förändringen. Men jämfört under hela våren går det inte att utläsa någon ökning ur Migrationsverkets statistik. Antalet asylsökande har varierat mellan veckorna och månaderna.

Måndagens toppnotering på 111 asylsökande utan id-kontroll kan jämföras med att det kom mellan 120 och 149 asylsökande per dag under sex dagar under våren då id-kontrollerna fanns kvar: 4 april, 28 mars, 13 februari, 24 januari, 17 januari och 9 januari. Under de första sju dagarna utan id-kontroller sökte 434 personer asyl i Sverige medan det registrerades 484 asylsökande under de sju första dagarna i april. I går kom 43 asylsökande till Sverige. Samma dag förra månaden kom det 89 sökande.

Det går med andra ord inte att utläsa någon ökning av antalet asylsökande under den första veckan utan id-kontroller. Samtidigt är perioden för kort för att visa någon statistiskt säker trend åt något håll. Migrationsverket noterar dessutom att statistiken över asylsökande även omfattar så kallade Dublinärenden, uppenbart ogrundade ärenden samt personer som befinner sig i Sverige och har preskriberade ärenden och som ansöker på nytt. (News Öresund).