Spridningen av viruset kan ha stoppats

En brittisk datasäkerhetsexpert kan av en slump ha stoppat spridningen av det utpressningsvirus som drabbat sjukhus och organisationer i ett stort antal länder.

Enligt The Guardian upptäckte experten en switch som åtminstone tillfälligt kan ha stoppat spridningen av ett ransomware som lamslagit sjukhus och drabbat organisationer i 99 länder.

Detta sedan experten för några dollar registrerat en webbplats vars adress hittades gömd i virusets kod.

På Twitter skriver experten att upptäcktes gjorde mer eller mindre av en slump.

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.

— MalwareTech (@MalwareTechBlog) 13 maj 2017