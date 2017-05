Skadefylld förlust för LB07

FOTBOLL LB07 hade ingen rolig eftermiddag i mötet med Eskilstuna United i solgasset på Limhamns Idrottsplats på lördagen. Det blev förlust med 0-3.

Inga mål framåt. Däremot tre insläppta.

Och tre skadade spelare inom loppet av tio minuter.

Tre av LB07:s mittfältare fick utgå mellan den 27:e och 37:e spelminuten, och det var förstås långt ifrån några optimala förutsättningar mot topptippade Eskilstuna.

– Men jag tycker inte att vi kan skylla förlusten på det. Bytena påverkade inte resultatet, menar lagkaptenen Mia Persson.

Hon får också medhåll av tränaren Sven Sjunnesson:

– Naturligtvis var det bekymmersamt att få tre spelare skadade på så pass kort tid. Men de som kom in gjorde bra ifrån sig, påpekar han.

– Det som gör mig missnöjd är att vi gör misstag som motståndarna effektivt utnyttjar. Vi är lite naiva i vårt spel i första halvlek. Det är 2-2 i skott på mål under de första 45 minuterna, men vi ligger ändå under med 0-2 i mål, konstaterar han.

Båda målen gjordes av landslagsspelaren Olivia Schough.

Det första efter ett suveränt förarbete av kvicksilvret Malin Diaz, som är svårfångad när hon får komma rättvänd och utnyttja sin teknik, fart och kontroll med en låg tyngdpunkt.

Andra målet tillkom efter en straff i slutet av halvleken, och det innebar en rejäl uppförsbacke för hemmaspelarna.

När Mimmi Larsson sedan gjorde det tredje målet för gästerna, var känslan att Eskilstuna mest säkrade segern. På fem matcher har laget bara släppt in fyra mål, men faktum är att LB07 hade fler avslut på mål än motståndarna mäktade med.

Den skadade trion i LB07 var Alice Magnusson (trampade igenom), Anna Wehlin (någon typ av bristning), och Alice Magnusson (befarad bruten handled).

– Det är svårtolkade skador, men det ställer troligtvis till problem för oss till nästa match, säger Sven Sjunnesson.

Den spelas hemma på Limhamns IP redan på lördag mot Djurgården.

Det var vackert väder på lörtdagen, vilket gjorde att en del valde annat än att gå på fotboll. Publiksiffran uppgick blott till 244 åskådare.