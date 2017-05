Winstrups växter visas

Lund Som komplement till Historiska museets stora utställning om 1600-talsbiskopen Peder Winstrup har Botaniska trädgården nu öppnat utställningen Winstrups växter utifrån det förvånansvärt välbevarade växtmaterial som återfanns i hans kista.

– Det handlar om ett 40-tal olika arter som presenteras tillsammans med nutida jämförelsematerial, förklarar Botaniska trädgårdens föreståndare Bente Eriksen.

Här finns bland annat doft- och medicinalväxter, nyttoväxter och ogräs. Några exempel är isop, lavendel, citronmeliss och hedblomster, men även dill och sädeskorn.

– Sedan har vi hittat en del mer udda växter, till exempel buxbom som var något nytt i Sverige på 1600-talet, säger Bente Eriksen.

Växterna kommer bland annat från den växtbädd som låg underst i kistan, och till stor del bestod av malört, men även från madrassen och de båda kuddarna.

– Det var relativt vanligt på den här tiden att lägga växter i kistan inför begravningen, men inte med så här fin utformning, säger Bente Eriksen.

Syftet med växterna var bland annat att skapa väldoft, något som var viktigt i och med att kistan skulle placeras i ett gravkor i Domkyrkan, men det finns också inslag som kan kopplas till gammal folktro.

– Det gäller exempelvis enbarr och linfrön som skulle stoppa gengångare, berättar Bente Eriksen.

Den övre kudden visade sig vara fylld med humlekottar, som ansågs vara bra för sömnen.

Artbestämningen har utförts av arkeobotanikern Per Lagerås som tillsammans med Bente Eriksen även sammanställt en 50-sidig skrift i ämnet.

Utställningen omfattar också en doftlåda med torkade växter.

I utställningen som visas i växthusen ingår vidare en tur i trädgården med guidning via en mobilapp, som också innehåller ett samtal mellan Bente Eriksen, Per Lagerås och Historiska museets chef Per Karsten.

– Det är första gången vi använder oss av den tekniken, berättar Bente Eriksen.

Utställningen pågår till den 17 september.