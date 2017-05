Gata stängs för trafik efter p-problem

MALMÖ Efter klagomål från bland annat fastighetsägare i Sofielund införs Västanforsgatan förbud för trafik med motorfordon kvälls- och nattetid.

I en skrivelse till trafiknämnden ser fastighetsägarna fortsatta problem med parkerade bilar på lilla Västanforsgatan, en tvärgata till Norra Grängesbergsgatan.

”Problemen har minskat men inte i den omfattning som vi hoppats på. Gatustråket har under ett antal månader och under senare tid använts mycket av bland andra EU-migranter samt andra grupper/personer och stråket har under perioden förvandlats till mindre mobila verkstäder samt övernattning i bilar”, skriver fastighetsägarna.

Det har i sin tur lett till konfrontationer och stundtals hotfull stämning, fortsätter de.

”Av arbetsmiljöskäl har vi tvingats ändra de tider som patrullen gjort insatser i kvarteret. Även besökare till verksamheter är oroade över hur gatustråket utvecklats.”

Politikerna i trafiknämnden går nu fastighetsägarna till mötes och inför ett förbud att trafikera gatan mellan Uddeholmsgatan och Norra Grängesbergsgatan mellan klockan 18 på kvällen och klockan 06 på morgonen.



Utöver det permanentas det tillfälliga parkeringsförbudet på gatans västra sida samtidigt som boendeparkeringen på östra sidan tas bort och ersätts med avgiftsbelagd parkering dagtid och p-förbud övrig tid.

”Cirka 38 platser för boendeparkering försvinner på Västanforsgatan som en konsekvens av detta beslut. Det finns boendeparkering längs hela Uddeholmsgatan och utgångspunkten är att detta ska vara tillräckligt för att täcka behovet av den boendeparkering som försvinner”.