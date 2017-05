Bössan riktas åter mot skyn

BLENTARP Råkorna i Blentarp fortsätter att vara ett bekymmer för boende i Blentarp.

Och precis som varje år i maj är det kommunjägaren Sven Olsson som ser till att hålla nere beståndet.

– Råkorna är en plåga. De skiter ner hus och tvätt för dem som bor i närheten. Och så skriker fåglarna, det är klart att det stör, säger Sven Olsson, kommunjägare med ansvar för Sövde-Blentarpsområdet.

Den årliga skyddsjakt av råkor i samband med att ungarna kläcks ingår i ansvarsområdet.

– Det är nu när ungarna ska lära sig flyga som man tar dom. Det enda sättet att ta dom är när de hoppar ut på en gren vid boet, konstaterar Sven Olsson, som har sitt salongsgevär hängande över ena axeln. I handen har han en hög käpp som stöttar bössan när den riktas mot bona 50 meter upp i träden.

I Sövde och Everlöv har dock inte råkorna slagit sig ner i den omfattningen som i Blentarp. Enligt Sven Olsson är det just i Blentarp som Sjöbo kommuns största råkkoloni finns.

Enbart i Blentarp har han räknat in runt 350 bon. Störst är kolonin bakom Storkskolan vid Simontorpsvägen.

– Men även vid Smedjevägen har de börjat bre ut sig, konstaterar Sven Olsson när vi möts under de höga tallarna i skogsdungen medan Högt råkorna högt där uppe har fullt upp med att flyga fram och tillbaka för att mata ungarna som nu kläcks en efter en.

Just därför är den 10 maj till den 10 juni perioden då skyddsjakt av råka är tillåten. Det innebär att Sven Olsson rutinmässigt varje morgon och kväll är på plats i skogen vid Simontorpsvägen. Då är aktiviteten är som störst i träden vid Storkskolan.

– Jag är här innan och efter skoltid. Även om det inte är skott som smäller högt så hörs det lite ändå.

Råkorna är för jägaren tacksamma att hålla efter eftersom bona inte sprids över ett större område ju fler fåglarna blir. I stället byggs bona tätare och tätare.

– I varje bo kan det vara tre-fyra ungar, så det blir ju några hundra ungar jag skjuter varje år, konstaterar Sven Olsson, som varvar jakten med sitt andra intresse, fiske, efter pensioneringen från P7 Revingehed.

När hans uppdrag inte omfattar skyddsjakt av råkor och vildkatter tar Sven Olsson även hand om eller söker efter djur som dödats eller skadats vid trafikolyckor.

Nu är det dock full fokus på att skjuta råkungar morgon som kväll. Och att ta hand om fåglarna som han fryser in, äter själv men även säljer till flera stamkunder som fått smak på fågeln som anses vara en delikatess.

– Frågar du mig så äts råka bäst med potatis, brunsås och gelé. Mer behövs inte.