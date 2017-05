Blåsig men glad invigning av kajen

MALMÖ Det blåste rejält när kajpromenaden invigdes vid Hjälmarekajen på fredagskvällen men det hindrade inte företagen och allmänheten från att njuta av den glada stämningen i Studio Malmö, som glashuset kallas.

– Det är så härligt att få bjuda in allmänheten och visa vad vi sysslar med i Studion. Vi vill skapa en ny spännande mötesplats i Malmö och alla ska känna sig välkomna in, säger Aylin Daut, projektledare på Studio Meetingpoint, som hyr ut mötesrum och ordnar aktiviteter i huset.

Under kvällens afterwork var det många som tog en drink i baren och lyssnade på jazz med Sven-Erik Lundeqvise på Studio på Kajen och The Black Ox, smaska på gratis fish & chips i den nyöppnade butiken eller delta i tävlingar för att vinna en heldag i ett mötesrum eller en natt på Story hotell.

Den som ville kunde vandra runt i huset och se vad många av företagen sysslar med och vad restaurangerna och kaféet kan bjuda på. Bland annat finns en takbar längst upp.

I en studio håller dansgruppen Zoukcess på att visa upp sin brasilianska sällskapsdans, som man kan lära sig i huset varje tisdag.

– Meningen är att fler kulturaktörer ska flytta hit och att vi ska få spännande möten mellan kultur- och näringslivet i huset, menar Aylin Daut.



Utomhus kunde man kasta med tygpåsar, prova på Waterfuns sightseeingbåt eller trotsa vinden på uteserveringen.

Här hittar tidningen ett glatt gäng som arbetar i huset och är glada för att det nu äntligen är öppet mellan Malmö högskola och Universitetsbron.

– Det känns skönt att utemiljön nu också är klar och att folk kan komma hit och njuta av restauranger och aktiviteter, säger Jessica Bresby.

Hon och flera av hennes kolleger jobbar på Mil Institute med ledarskapsutveckling medan några av de andra är anställda miljökonsulter på Sustainable Business Hub.

Mer om det kreativa huset Studio finns på Facebooksidan: Studio Malmö.