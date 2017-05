Teknikstipendium till Tottarps skola

TOTTARP Tottarps skola som bland 1 400 deltagande klasser nyligen knep en hedrande fjärdeplats i rikstävlingen Batterijakten, kan nu också glädja sig åt ett teknikstipendium.

Det är arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen som delar ut 10 000 kronor till skolan som är en av 50 i Sverige som får motta stipendiet i år.

Skolan vill utveckla teknikundervisningen och stärka elevernas digitala kompetens.

– Jätteroligt, det känns som att lilla Tottarp har turen på sin sida just nu, säger lärare Pia Dahlén som var den som skickade in stipendieansökan.

För pengarna planerar skolan att köpa in programmeringsbara robotar.

– Vi vill att både flickor och pojkar ska få upp intresset för teknik och detta är ett sätt. De får chans att pröva sig fram och se att det inte är så svårt, säger Pia Dahlén,

Samtidigt innebär stipendiet att lärare får möjlighet att köpa in litteratur eller kanske åka på en teknikkonferens för att hämta inspiration till sin undervisning.

– Stipendiepengarna ska användas till att utveckla teknikundervisningen och allt kommer ju eleverna till del, säger Pia Dahlén som själv undervisar i matte, NO och teknik.

Stipendiet delas ut genom Teknikföretagens skolprojekt Teknikspanarna.

– Teknikundervisningen har ofta låg prioritet på skolorna, resurser till fortbildning och material är ofta mycket begränsande.

– Detta i en tid då teknikkunskaper är viktigare än någonsin, säger Li Ljungberg, projektledare på Teknikföretagen i ett pressmeddelande.

– Samtidigt finns ett stort engagemang för teknikämnet på vissa skolor, vilket Tottarps skola är ett mycket bra exempel på, tillägger hon.