Lisa från Kävlinge bäst i Sverige

ORIENTERING Snart 18-åriga Lisa Jonsson Nordin från Kävlinge och Skåneslättens OL följde upp sitt långdistansguld från i höstas med att den gångna helgen bli svensk orienteringsmästarinna även över ultralångdistans i D18-klassen.

– Jag gjorde tre små misstag, men det räckte ändå till seger, berättar Lisa, vars marginal till tvåan till slut blev hela sju minuter.

Klunkhyttan, ett par mil väster om Örebro, var platsen för orienterarnas verkliga kraftprov, SM över ultralångdistans, med löptider på en bra bit över två timmar i verkligt krävande terräng.

Damguldet gick till en fullständigt överlägsen Tove Alexandersson, Stora Tuna, och herrsegern till Gustav Bergman, OK Ravinen.

Bakom dessa världsstjärnor sprang Lisa Jonsson Nordin från Skåne in som vinnare i D18-klassen.

Den i OK Silva i Kävlinge fostrade mästarinnan bor till vardags i Kävlinge, men tillbringar sin mesta tid i Eksjö, där hon är inne på sitt andra år på orienteringsgymnasiet.

– Vi är tre skåningar och totalt 40 stycken som går på skolans ol-profil. Vi tränar en eller två gånger dagligen. Roligt med den gemenskap som vi har här, tycker Lisa.

Den här helgen ska Lisa tävla i Bollnäs, där finalen i Swedish League ska avgöras.



– Jag har varit med på tre av de fyra deltävlingarna och ligger tvåa totalt i D18 inför finalhelgen. Springer jag bra finns chansen att vinna totalen, påstår Lisa.

Till sommaren står ett junior-VM i Tammerfors i Finland på schemat.

– Det har varit mitt mål hela säsongen att komma dit. Vi får se hur det går i Bollnäs. Truppen tas ut efter denna helg. Det blir tufft efter jag konkurrerar även mot äldre löpare.