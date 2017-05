EAI plockades ner på jorden

Michal Obeslo slog in hela den andra finalens matchboll.

BTK Rekords fransman Mehdi Bouloussa har precis slagit in matchbollen mot Eslövs stjärnkines Xu Hui. Sensationen är ett faktum. Foto: Jonny Nilsson

BORDTENNIS Ett revanschsuget BTK Rekord plockade fram storspelet och plockade på kuppen ner Eslövs AI på jorden. I måndags vann EAI den första SM-finalen med 4-0. I går blev det 4-1 till Rekord. Finalserien lever och avgörs i en skiljematch på måndag i Idrottens Hus i Helsingborg.

– Vi hetsar inte upp oss för det här. Inget är vunnet än. Därför var det inga vilda glädjescener efter den här segern, förklarade Rekords Simon Arvidsson, som i måndags blev utspelad mot Robert Svensson i sin enda match men som i går slog både Daniel Kosiba och även EAI:s superman.

– Efter tolv förluster i rad var det skönt att slå Xu Hui. Han hade i samma fotarbete som han brukar. För min del kändes det bra. Mot en sådan som Xu Hui går det inte att safea, man måste våga utmana. Jag hittade en bra blandning av väldigt aggressivt spel utan att för del skull missa för mycket.

Simon inledde finalderbyt med att vinna över EAI:s ungrare Daniel Kosiba.

– Mitt backhandspel var bra. Och jag fick till servar och returer, sa Arvidsson om den matchen.

På bordet bredvid följde Xu Hui upp sin 3-0 och 3-0 från i måndags i Eslöv med att ta de två första seten mot Rekords fransman Mehdi Bouloussa.

I det tredje ledde han med 8-6. Då vände allt. Xu Hui tappade setet med 9-11 och sedan hela konceptet och matchen.

– 2-0 och 8-6. Nej, den matchen får inte Xu Hui förlora. Ingen spelare får förlora en sådan match, menade Peter ”Pidde” Andersson, EAI-tränaren.

– Han var ju totalt spelförande. En tung förlust.

Att Robert Svensson gick in och gjorde ett utomordentligt jobb mot Michal Obeslo (3-0 och 33-15 i bollar) hjälpte EAI föga. Xu Hui stod inte alls att känna igen mot Simon Arvidsson. 0-3-förlust för stjärnkinesen och 1-3 i EAI-underläge inför de två sista singlarna.

Rekord hade nu två chanser att avgöra.

De behövde bara en.

Den som fick äran att slå in hela den andra finalens matchboll var Michal Obeslo mot Daniel Kosiba. På bordet bredvid var Robert Svensson på väg att förlora skiljesetet mot Mehdi Bouloussa, men matchen bröts i samma stund som Obeslo avgjorde mot Kosiba.

– Vi fick precis den uppställning vi ville ha, sa Arvid Sunesson, lagansvarig coach i huvudtränaren Linus Mernstens semesterfrånvaro.

– Å andra sidan fick vi det i Eslöv senast också. Fast där var vi jäkligt dåliga. Nu bestämde vi oss för att i alla fall göra allt vi kunde.

Precis som i fjorårets final, då mot Halmstad, väntar nu en avgörande match för EAI.

– Jag litar på grabbarna, men vi måste upp en nivå till. Gör vi inte det är Rekord ett för bra lag att slå. Alla måste göra jobbet, även vi på bänken. Det finns en växel till att lägga in, meddelade Peter Andersson.

Rekord, som vann grundserien före EAI, har i skiljefinalen fördelen av hemmabord i Idrottens Hus i Helsingborg.

Där lyftes de i går fram av en entusiastisk publik.

– Vilket stöd! Det blir så mycket roligare med så här mycket publik, sa Simon Arvidsson.