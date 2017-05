Beslut om slangtorn fall för länsstyrelsen

Sjöbo Samhällsbyggnadsnämnden vill inte ge Sjöbohem lov att riva slangtornet vid brandstationen i Vollsjö.

Nu har det kommunala bostadsbolaget överklagat beslutet till länsstyrelsen.

Sjöbohem, som äger brandstationen i Vollsjö, anser att slangtornet börjar bli i dåligt skick och inte fyller någon funktion längre. Därför har man under en längre tid velat få kommunen att gå med på att det kan rivas.

Men samhällsbyggnadsnämnden sa nej till bolagets ansökan i fjor. Nämnden påpekade att tornet är en del av områdets kulturarv och att det finns några liknande torn kvar i kommunen.

Nämnden ansåg även att en fastighetsägare ska stå för underhållet och därför inte kan skylla på att byggnaden är i dåligt skick.

Sjöbohem lämnade därför in en skrivelse kort därefter där de bad kommunen att gå in med bidrag för att tornet ska kunna bevaras.

Politikerna i nämnden valde att inte ge något svar på yttrandet, utan la brevet till handlingarna som det formellt heter.

Nu vill Sjöbohem att länsstyrelsen i första hand upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut och ger bolaget rätt till ersättning. I andra hand att ärendet tas upp igen.

– Vi har ju fortfarande inte fått något direkt svar.

Vi vill att man tittar på hur ärendet har hanterats, säger Morgan Johnsson, vd för Sjöbohem.

Varför vill ni riva tornet?

– Det fyller inte längre någon funktion. Förr hissade man upp brandslangarna i tornet för att torka. Men numera skickas slangarna till Ystad för ompaketering och rengöring. Därför behövs inte tornet i räddningstjänstens verksamhet. Det är ju också en kostnad att hålla tornet i ordning och renovera det.

Tornplatsen kan även behöva ge plats till annat.

– SÖRF (Sydöstra Skånes räddningsförbund, reds. anm.) jobbar ju också med bättre och säkra arbetsplatser för brandmännen och det finns behov av fler omklädningsrum, säger Morgan Johnsson.

Lucas Lennartsson (V) tycker att överklagandet och användandet av juridiska konsulter är slöseri med skattepengar. Han frågade därför på senaste fullmäktige om Lars Lundberg (KD), ordförande för Sjöbohem, kunde tänka sig att dra tillbaka överklagandet. Han gav det korta svaret: nej.

