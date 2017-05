YIF-förlust i första semin

HANDBOLL Det lyckades inte för Ystads IF att bryta IFK Kristianstads långa segersvit i mästarnas egen kul. Inför rekordpublik i Kristianstad arena, 5 178 åskådare, förlorade Ystads IF den första SM-semifinalen med 26-32.

Två före detta Ystadspelare låg bakom Kristianstads seger. Målvakten Leo Larsson kom in och spikade igen hemmakassen. Philip Henningsson skickades in på banan efter IFK:s första timeout och sköt sedan YIF sönder och samman. Henningsson gjorde nio mål och prisades som sitt lags bäste spelare.

I paus låg YIF under med bara 14-15 och var större delen av den första halvleken det bästa laget och vid ett par tillfällen i så stora ledningar som fyra mål, vid 6-2 och 9-5.

Anders Persson fick med tre räddningar de tre första minuterna tidigt övertag på hemmaspelarna, men tvingades se kollegan i IFK, Leo Larsson, till slut vinna målvaktsmatchen.

Calle Löfström utsågs till bäste YIF:are.

1-0 till IFK Kristianstad.

På fredag spelas match 2 i Ystad arena.

Jonny Nilsson