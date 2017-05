Under hösten ryker den ökända trappan

ESLÖV Bollen är i rullning när det gäller nysatsningen som ska ge delar av Stenssonfastigheten både ett delvis nytt utseende och nya hyresgäster.

Nu har Ebo sökt bygglov inför renoveringen och sökt om lov att riva den ökända trappan.

Slutet för den gigantiska trappan framför Hotell Stenssonhuset närmar sig.

Det kommunala fastighetsbolaget Ebo, som äger fastigheten, har satt bollen i rullning när det gäller rivningen.

– Planen är att börja efter den första september, uppger Sten Carling som är chef för fastighetsutveckling på Ebo.

Senast den första december ska arbetet med rivningen vara avslutat.

Sten Carling uppger att det finns skäl till att man väntar till början av hösten med att påbörja rivningen.

– Vi har försökt undvika att ha det under perioden när det är sommar och det är aktiviteter på torget.

Ebo har nu ansökt om rivningslov för trappan och i samma veva ansökt om bygglov för renoveringsarbetet som ska ge delar av fastigheten en ny utformning.

I ansökan har man skickat med skisser på hur man tänker sig renoveringen och även en ”visionsbild” av hur fasaden kommer te sig när renoveringen är klar.

– Sedan får vi se om vi får bygglov för det vi sökt. Det kan ju bli justeringar efter hand.

Bakom utformningen ligger en idé om att skapa mer liv på Stora Torg.

– Det anknyter till att torget ska bli mer grönt och mer attraktivt och inbjudande.

På skissen ser man att när trappan försvunnit kommer det finnas en stor entré i mitten. På respektive sida om entrén finns uteserveringar inritade.

Skånskan rapporterade nyligen om att Ebo nu skrivit avtal med sin första nya hyresgäst som flyttar in efter renoveringen. Det är kaffebarkedjan Espresso House som flyttar in i en 200 kvadratmeter stor lokal på ena sidan av bottenplanet.

Vem som flyttar in på motsvarande sida är inte klart, men Skånskan har rapporterat om att restaurangkedjan O’Learys finns med i diskussionerna.

Ebos nysatsning i Stenssonfastigheten samordnas med kommunens projekt att ge torget en ny utformning.

– Vi har lämnat input från vår sida till kommunen. Det är naturligtvis viktigt att själva torget blir utformat på ett attraktivt och bra sätt, säger Sten Carling.

När renoveringen ska vara klar är inte helt klart än.

– När det gäller fasaden har jag ingen exakt klar tidsplan i nuläget. Fasaden är lite beroende av de diskussioner vi har med de intressenter som finns till bottenplan.

Läs mer: