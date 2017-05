Rattfull körde in i trädgård

HÖLLVIKEN I februari körde en man in i en villaträdgård i Höllviken. Nu åtalas han för grovt rattfylleri.

Det var den 5 februari som mannen var på en fest i Höllviken. Han har i förhör berättat att han drack 1,5 glas vin och en vodkadrink. Några timmar senare beslutade han sig för att köra hem eftersom han ville titta på Superbowl. I bilen fanns två passagerare.

Färden varade inte länge. Vid Ängdalavägen tappade mannen kontrollen över bilen och körde ner ett staket och in i en häck. Där slutade bilfärden.

Personen som bor i fastigheten har berättat att han befann sig inne i huset när han hörde en smäll. Han tittade ut och upptäckte att en bil kört in i en häck utanför huset. Han ringde omedelbart polisen. I trädgården såg han tre personer.

Efter provtagning visade det sig att bilförarens alkoholkoncentration uppgick till minst 1,0 promille i blodet. Den åtalade har erkänt att det var han som körde bilen. Han uppmärksammade inte att det var stopplikt i korsningen och körde därför av vägen och in i en villaträdgård.