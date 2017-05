Med cellon i fokus på Babel

Popcellisten och sångerskan Linnea Olsson ger sig ut på turné med sin hyllade ep For show. Den 12 maj kommer hon till Babel i Malmö och med sig på scen har hon ytterligare två cellister.

– Det är första gången jag har med mig andra cellister, det ska bli spännande, säger Linnea inför turnépremiären.

Linnea Olsson varvar solokarriär med samarbeten. I sommar kan man bland annat se henne på Frida Hyvönens turné och tidigare har hon turnerat med bland andra Peter Gabriel, Sting, Ane Brun och Loreen. I år har hon sjösatt ett nytt soloprojekt, två ep som ska bli ett album. Den första, For show, kom i februari och den andra, Not for show, kommer i september. For show visar en allvarligare sida och låtarna är till stor del cellobaserade.

Så är det därför publiken nu får se tre cellister på scen?

– Ja, exakt så. De senaste låtarna är nästan lite som kammarmusik, säger Linnea Olsson.

Hon började spela cello när hon var sju år.

– Jag provade på instrumentet en dag på musikskolan hemma i Halmstad och jag gillade det. Sedan fortsatte jag bara med cellon och utbildade mig vidare. Jag har alltid haft en dragning till pop mer än till klassisk musik och jag har ett behov av att skriva eget. Jag älskar att sjunga – och jag känner att det är de här sakerna jag är bäst på.

Cellon, sången och låtskrivandet är alltså alla viktiga bitar i Linnea Olssons artistliv och hon vill inte ge upp något av det. Kombinationen har både gett henne möjligheter till många samarbeten med andra musiker och även egna fans. Tidigare har hon gett ut egna albumen Ah! och Breaking and shaking. Egentligen var planen den här gången att göra ytterligare ett fullängdsalbum.

– Men jag märkte att låtarna delade sig i två grupper, de var väldigt olika. Dem som hade mycket cello och akustiska ljud märkte jag blev nästan lite grunge ibland. De andra fem är mer pop, hör mer hemma i Breaking & Shaking-landet.

Låtarna på For show kommer mer inifrån.

– Och dem jag ska släppa i höst på Not for show är mer tillkomna i ett tillstånd av dagdrömmeri, det är inte hämtade från hur jag känner.

På For show finns en låt som är lättare och luftigare än de andra, men som tar sig an ett tungt ämne. Weekend handlar om att supa sig full på helgen.

– Den är sarkastisk och handlar om hur man använder alkohol för att fly verkligheten och låtsas bli någon annan. Att supa skallen av sig för att slippa känna.

Övriga låtar på For show är tyngre.

– Med dem känns det mer som om jag utforskar något nytt, det tycker jag själv i alla fall, säger Linnea Olsson.

Konsertprogrammet hon har med sig är enbart egna låtar, blandat från hennes föregående album och alla fem från For show som placeras mitt i konserten.

Men klassisk musik då, har du valt bort den biten?

– Ja, Bach tar jag fram ibland, jag tycker fortfarande om att spela igenom klassiska stycken. Och jag har faktiskt börjat längta mer efter att spela klassiskt, kanske i en kammarensemble?

Hur viktiga är alla dina samarbeten?

– De är viktigt, eftersom det är mitt jobb och ger mig pengar att betala hyra och mat. Men det är också så att det ena föder det andra. Jag blir extremt inspirerad av att spela med andra och samarbeten är en källa att ösa ur. Efter en längre turné brukar jag alltid skriva mycket eget. Det är också skönt att inte alltid fronta, utan bara få spela, ibland är det lättare. Men det är också kul att få vara där fram.

Var har du hittat inspirationen till senaste ep:n?

– PJ Harvey. Jag älskar hennes musik och hennes artisteri. Let England Shake är en tydlig influens till For show, skulle jag säga.