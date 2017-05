Alla 17-åringar får sommarjobb i år

Sjöbo Även denna sommar erbjuder Sjöbo kommun feriearbete till alla 17-åringar.

I år är det många som varit intresserade av att jobba inom vård och omsorg samt i köken.

2012 tog politikerna beslut om att alla ungdomar som är 17 år eller ska fylla det samma år ska erbjudas sommarjobb.

– Och det har vi lyckats med sedan dess, säger kommunens HR-specialist Else Håkansson och fortsätter:

– Vår tanke med feriearbetena är ju att ungdomar även ska få upp ögonen för kommunen som arbetsgivare. Det ger en nyttig arbetslivserfarenhet och förhoppningsvis kan vi erbjuda dem anställning längre fram.

Antalet sökanden har de senaste fyra åren varit mellan 70 och 110. Till denna sommar är det 80 ungdomar som sökt en plats.

– Jämfört med hur kullen ser ut så trodde jag nog att vi skulle få fler sökanden. Men de kan ha fått jobb på annat sätt, till exempel har vi Sommarlovsentreprenörerna som riktar sig till bredare åldersgrupp, 15-19 år, eller så vill de bara vara lediga och ha sommarlov, säger Else Håkansson.

De flesta som sökt har fått jobb inom det området som de angivet som förstahandsval, men vissa har även fått det som de sökt i andra- och tredjehand.

I Sjöbo kan 17-åringarna jobba i stort sett alla kommunens verksamheter som förskola, fritidshem, kök, friluftsbad, administration, park, vaktmästeri och vård och omsorg.

– Det är extra roligt att det är många som har valt just vård och omsorg, där kommer det finnas goda chanser till jobb i framtiden, säger Else Håkansson.

Ungdomarna placeras då på kommunens äldreboenden, men Else Håkansson är noga med att poängtera att de inte ska ersätta andra anställda, utan vara med och stötta där det behövs.

– De får följa en eller två handledare och de ska fungera som ”extra personer” som kan göra lite andra saker. Till exempel kan de sitta med och läsa tidningen eller bara prata med de äldre.

Många har i år även velat jobba inom kök. Nytt för i år är att kommunen valt att kombinera jobbplatser inom baden och Sjöbo marknad och erbjuda jobb som graffitikonstnärer på fritidsgården Navet.

I år får även några 18-åringar möjlighet att sommarjobba inom kommunen.

– Det är något vi erbjuder i mån av plats. I år hade vi sex sökanden och av dem är det två som kommer att jobba inom särskilt boende och korttidsvården, säger Else Håkansson.

Ungdomarna kan jobba antingen heltid i tre veckor eller 75 procent i fyra veckor. För 17-åringarna ligger timlönen på 69 kronor och för 18-åringarna är den 83 kronor.

I nästa vecka hålls ett informationsmöte för ungdomarna som fått feriearbete i Sjöbo kommun.