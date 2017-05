Tufft läge i vården inför sommaren

SKÅNE Läget är tuffare inför sommaren i den skånska sjukvården i år än i fjol med färre vårdplatser. Regionledningen räknar dock med att kunna hålla akut- och förlossningsvården igång som vanligt.

Det innebär att det inte kommer att stängas några akutmottagningar på sjukhusen på något av de skånska sjukhusen, som tidigare år. Dessutom ska man kunna ta hand om alla som ska föda barn och prioriterar även vård vid livets slutskede.

– Det vi jobbar mest på att lösa är öka upp till fler vårdplatser inom den somatiska vården på våra sjukhus, säger regionsamordnare Rolf Åhlander.

I Region Skåne finns det cirka 3 000 vårdplatser och under sommarmånaden brukar antalet vårdplatser dras ner med cirka 20 procent. I år måste man dock dra ner på 50 platser.

– Det är främst på Skånes universitetssjukhus som vi drar ner på vårdplatserna men på grund av personalbrist måste vi stänga 40 platser. Resterande 10 dras ner på övriga sjukhus i Skåne, förklarar sjukhuschef Björn Eriksson.

Därför tvingas man att arbeta med en regional samordning för att genomföra operationer och se till att antalet vårdplatser räcker till. Inom psykiatrin har man däremot fått fram fler vårdplatser i år än 2016.



– Vi jobbar in i det sista inför sommaren med att rekrytera mer personal så att vi kan ha igång fler vårdplatser. Men läget just nu är tufft, menar Björn Eriksson.

Flera av de skånska vårdcentralerna stänger också någon period och hänvisar sina patienter till andra vårdinrättningar. Däremot ska inte kvälls- och helgmottagningarna drabbas.

De vårdcentralerna där patienterna får byta är Kirsebergs vårdcentral, som också är aktuellt för stängning, Novakliniken i Gärsnäs och i Rydsgård, Centrumkliniken i Helsingborg samt Kattens läkargrupp i Trelleborg.

Det är främst brist på sjuksköterskor med specialistkompetens som ligger bakom personalbristen på sjukhusen medan vårdcentralerna har svårt att rekrytera tillräckligt med färdigutbildade distriktsläkare.

– Däremot har vi inga problem med att rekrytera undersköterskor och biomedicinsk personal och sätter också in ungdomar som tar hand om enklare uppgifter under sommaren, berättar personaldirektör Ann-Sofi Bennheden.

Några av de åtgärder som har gjort för att ha tillräckligt med personal är att erbjuda den ordinarie personalen bonus på 130 kronor extra i timmen och mellan 6 000 och 12 000 extra om de skjuter på halva eller hela semestermånaden. Man fångar också in de a som har gått färdigt sjuksköterske- specialistutbildningen.

– Vi ligger också relativt bra till när det gäller sjuksköterskelöner, i snitt cirka 28 986, vilket är högre än för de andra landstingen i södra Sverige och alla som går en specialistutbildning får 2 500 kronor extra, säger Ann-Sofi Bennheden.

För att klara av primärvården i sommar placeras ett antal AT-läkare på vårdcentralerna. Region Skåne har lyckats minska antalet hyrläkare med 25 procent i år, en trend man hoppas fortsätter även i sommar.

Andra åtgärder inför sommaren är att kalla in pensionärer och även administratörer som har en sjukvårdsutbildning.

Regionchefen Alf Jönsson menar att sommarplaneringen är en av de stora utmaningarna för den skånska sjukvården.

– Därför startar planeringen redan året innan. Vi måste jobba hårt med personalrekrytering och se till att akutsjukvården fungerar. Samtidigt ska vi hantera en åldrande befolkning och en allt mer komplex sjukvård med nya metoder, säger Alf Jönsson.