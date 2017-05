Tappade årorna – fick räddas

höör En familj med två vuxna och ett barn var ute på Ringsjön i en eka. Då tappade man av okänd anledning åran och började driva utan möjlighet att ta sig till land. Först efter att räddningstjänsten åkt ut i en båt kunde familjen räddas in till land.

– De var i en svår situation, säger Joakim Ilmrud, insatsledare på räddningstjänsten i Höör.

Familjen hamnade i en stunds vardagsdramatik under sin roddtur i Västra Ringsjön vid 17.30-tiden på måndagskvällen.

När de tappade åran fick det följden att de låg ute på sjön och drev. Därför fick de larma räddningstjänsten.

– Det var ingen nödsituation men de behövde vår hjälp, säger Joakim Ilmrud.

Lämpligt nog hade räddningstjänsten en övning med båtar vid samma tidpunkt som larmet kom in.

– Så vi bestämde att det här fick bli vår övning. Två man tog sig ut på en båt i Ringsjön och kunde bogsera familjens eka in till land.

– Det är fortfarande kallt i vattnet och vinden kan dessutom försvåra rejält. Så det gäller att ha flytväst och det är inte fel att ha extra åror i båten, säger Joakim Ilmrud.