Man stal läkemedel under flera års tid

lund En manlig sjuksköterska, som jobbat i Lund, ska ha varit drogpåverkad på arbetstid och stulit läkemedel under flera år.

Nu har han fått en treårig prövotid.

Missbruk av bensodiazepiner och en förbrukning av ett boxvin per dag under fyra veckors tid.

Så såg vardagen ut för sjuksköterskan under 2014, enligt journalanteckningar från Region Skåne.

I den anmälan som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, mottagit framgår att han under 2016, genom att använda sig av en kollegas signatur, även kommit över flera narkotikaklassade läkemedel. Året dessförinnan ska sjuksköterskan, som jobbat i Lund, dessutom ha blivit hemskickad från sitt arbete eftersom han misstänktes vara drogpåverkad.

IVO har sedan anmält mannen eftersom man ser en risk i att han inte kan sköta sitt jobb ordentligt.

Därefter har beslut om en treårig prövotid fattats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, skriver nyhetsbyrån Siren. Nämnden motiverar det med att flera behandlingsinsatser gjorts utan att mannen kommit till rätta med sitt missbruk.

Beslutet innebär att mannen, som är i 40-årsåldern, bland annat kommer genomföra regelbundna drogtester och ha kontakt med en läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Sjuksköterskan har medgett att han under långt tid missbrukat alkohol och periodvis även narkotikaklassade läkemedel.

Han ska ha varit inblandat i en trafikolycka 2015 och därefter fått läkemedel utskrivna, bland annat morfin. Efter detta ska han också ha skrivit ut läkemedel åt sig själv.