Kulturskolan firar 40 år med stor show

Svalöv I år firar Svalövs kulturskola 40 år och det ska firas storslaget. På lördag hålls en jubileumsföreställning i Heleneborgshallen med hundra elevframträdanden samt prominenta gästartister.

1977 startade musikskolan i Svalöv. 30 år senare, 2007, utvecklades den till en bredare kulturskola som nu har utbildat många generationer barn i musik, dans och teater.

Kulturskolan har publika framträdanden varje år men detta jubileumsår blir det lite extra – med början nu på lördag.

– Det ska bli jättespännande och säkert en häftig föreställning. Omkring hundra av våra elever är delaktiga och så blir det konsert med Peter & Viktor, säger skolans rektor Siri Sjögren.

Jubileumsföreställningen börjar klockan 14 med mingel i foajén. Under en timme ska då skolans elever i musik, dans och teater underhålla gästerna med allehanda inslag.

– Jag tror det blir maffigt, säger Anna Larsson, lärare i fiol, sång och ensemblespel.

– Elever från olika inriktningar samarbetar på scenerna – rockband spelar tillsammans med stråkelever och blåssektioner och dansarna gör saker under tiden.

Teatereleverna ska framföra specialskrivna pjäser däremellan som knyter samman föreställningen.



– Vi vet ännu inte exakt hur det blir men vi ska ha repetitioner under veckan, säger Anna Larsson.

Klockan 15 är det gästartisternas tur. Peter & Viktor, multiinstrumentalister som har uppträtt med Gunhild Carling och setts på Allsång på Skansen, ska showa.

– De har bjudits in just för att de jobbar sceniskt gränsöverskridande, säger Anna Larsson.

Konferencier blir Sanna Persson Halápi, komiker känd från bland annat tv-serien Hipphipp, där hon spelade rollen som Jolanta Jonsered.

I december fick Svalövs kulturskolas föräldraförening en välkommen julklapp som har kommit väl till pass när jubileumsåret ska firas.

När Svalövs närradio la ner förra året hade dess styrelse bestämt att skänka de pengar som fanns kvar till något behjärtansvärt.

Valet föll på Svalövs kulturskolas föräldraförening som fick 30 000 kronor – pengar som blev ett välbehövligt tillskott inför firandet.

– Vi blev både överraskade och glada. Pengarna har gått till bland annat ny ljud- och ljusteknik, säger Henrik On, föräldraföreningens ordförande.

Lördagens föreställning blir inte det enda firandet för kulturskolan i år. Mycket är ännu på planeringsstadiet men rektor Siri Sjögren kan avslöja att en elevkonsert ska spelas in och sändas av radio P4 i september.

För de som vill bli underhållna på lördag finns biljetter att köpa på kommunens alla bibliotek samt, om några finns kvar, i dörren. Fri entré för barn och skolungdomar.