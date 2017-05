I kväll går Robin vidare till finalen

I can’t go on, sjunger Robin Bengtsson, men i kväll förväntar sig alla att han går vidare till lördagens final. Arton länder tävlar i delfinal 1 och tio av dem är med och slåss om förstaplatsen på lördag.

Här är kvällens tävlande bidrag:

1. Sverige – Robin Bengtsson: ”I can’t go on”

2. Georgien – Tamara Gachechiladze: ”Keep the faith”

3. Australien – Isaiah: ”Don’t come easy”

4.Albanien – Lindita: ”World”

5. Belgien – Blanche: ”City lights”

6. Montenegro – Slavko Kalezić: ”Space”

7. Finland – Norma John: ”Blackbird”

8. Azerbajdzjan – Dihaj: ”Skeletons”

9. Portugal- Salvador Sobral: ”Amar Pelos Dois”

10. Grekland- Demy: ”This is love”

11. Polen – Kasia Moś: ”Flashlight”

12. Moldavien – Sunstroke project: ”Hey mamma”

13. Island- Svala: ”Paper”

14. Tjeckien- Martina Bárta: ”My turn”

15. Cypern- Hovig: ”Gravity”

16. Armenien- Artsvik: ”Fly with me”

17. Slovenien- Omar Naber: ”On my way”

18. Lettland- Triana Park: ”Line”