Tåliga hyttdörrar sätts in på Kallis

MALMÖ Ribersborgs kallbadhus utsätts dagligen för väder och vind. Nu vill serviceförvaltningen testa nya hyttdörrar av det mer tåliga materialet Accoya på kallbadhuset.

– När vi skulle ersätta en av dörrarna för två år sen föreslog snickeriet att vi skulle testa en dörr av ett annat material.

– Resultaten hittills är positivt, säger Giedre Karlsson, förvaltare på serviceförvaltningen på Stadsfastigheter, som ansvarar för underhållet av kallbadhuset.

Accoya är ett behandlat trä med egenskaper som lämpar sig för krävande utomhusmiljöer.

Enligt gällande regler för materialet på kallbadhuset, som är byggnadsminnesmärket, ska det egentligen vara svensk furu som material i dörrarna.

– Därför måste vi ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att byta ut materialet i de aktuella dörrarna. De har det antikvariska ansvaret, berättar Giedre Karlsson.

2015 sattes en dörr i det nya materialet in och 5 av dörrarna sattes in i fjol på herrsidan. I år vill Stadsfastigheter ersätta ytterligare 6 hyttdörrar på damsidan.

– Nu vill vi utvärdera hur dörrarna står sig i förhållande till furudörrarna innan vi bestämmer om vi ska gå vidare och köpa in fler dörrar av det nya materialet, säger Giedre Karlsson.

Miljömässigt utmärker sig Accoyamaterialet genom att det är Svanenmärkt. Däremot är det cirka tre gånger så dyrt som furu.

Men det hoppas serviceförvaltningen ta igen i form av minskat underhåll. Resultatet visar också att dörrarna inte släpper i fogarna som furudörrarna gör på grund av all fukt.

Kostnaden för de dörrar som har installerats ligger under 50 000 kronor för 2016 och 2017.

I år ansöker serviceförvaltningen också hos länsstyrelsen om att sätta in en värmepump och förstärka under en av bryggorna på herrsidan.