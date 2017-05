Tysta elbussar testas i stan

Här laddas bussen upp genom en trådlös kommunikation via taket.

MALMÖ Tysta, accelererar bra och miljövänliga. Det är några av omdömena om den elbuss som har testats i Malmö i veckan på linje 7.

– Vi vill visa Malmöborna hur framtidens elbussar ser ut och fungerar. Tanken är att ett 30-tal bussar ska trafikera två linjer i stan i slutet av år 2018, berättar Håkan Kristiansson, affärsutvecklare på Region Skåne.

När Skånskan möter upp bussen vid Malmö Central ser den ut som en modern och ljus buss med digitala inslag för passagerarna.

Den stora skillnaden är att bussen måste köras in för laddning i omgångar, efter cirka 20 kilometers bussfärd.

– Tanken i Malmö elbussarna på linje 7 ska laddas vid ändstationerna medan bussarna på linje 3 måste köras in på depån för att laddas. Då ersätter man med andra stadsbussar, menar Håkan Kristiansson.

Den här dagen tar bussen en omväg in på Stortorget, där en laddare står beredd. När bussen har placerats i rätt position sänks en pantograf, strömavtagare eller laddare, ner mot bussens tak, där det finns strömupptagare.

– Bussen laddas trådlöst via wifinätet. Vid laddare n finns också lampor som blinkar och släcks när bussen är laddad.

– Det tar mellan 10 och 12 minuter, förklarar Björn Johansson från ABB, som har byggt elbussen.

Paula Björk från bussbolaget Nobina följer med på turerna med elbussen i Malmö som kundvärd.

– Den här bussen är inhyrd från Västtrafik, som tillsammans med Volvo har initierat elbussar på en linje i Göteborg. I Malmö är det vi som ska köpa in och använda elbussarna på de aktuella linjerna på uppdrag av Region Skåne, säger Paula Björk.

En av chaufförerna som har testat elbussen i veckan beskriver dem som tysta, lätta att köra och accelerera och snabba att ladda inför nästa tur.

I veckan skrev Region Skåne och Malmö stad under ett avtal om att elbussarna ska rulla i Malmö på linje 3 – ringlinjen – och linje 7 -Svågertorp-Ön via Malmö central.

Avtalet bygger på två förstudier som presenterades för kollektivtrafiknämnden i Region Skåne och tekniska nämnden i Malmö våren 2016, då man enades om att gå vidare.

– Vi är positiva till att byta ut de traditionella bussarna mot elbussar. Elbussarna är ett steg mot en mer miljövänlig och tillgänglig kollektivtrafik och erbjuda alternativa alternativ till bilen, kommenterar Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för miljö och teknik.

På lördagen är sista chansen att prova på att åka med elbussen på linje 7. Turerna med den miljövänliga bussen är markerade med ett I (för information) när man söker sin resa på skanetrafiken.se och i apparna.