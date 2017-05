Tunga namn på väg till hotellet

Ebo vill göra Stenssonfastigheten till ett nav i Eslövs centrum. Trappan ska rivas och flera nya aktörer ska in i huset, är planen. ARKIVBILD

Sportbaren O’Learys kan vara på väg in i Stenssonfastigheten. Franchisekedjan är på jakt efter någon som vill driva en nysatsning i Eslöv.FOTO: O’Learys

ESLÖV Efter en friartur står det klart att fastighetsbolaget Ebo haft framgång med att ragga upp stora aktörer som vill vara med i nysatsningen i Stenssonfastigheten.

Ett avtal med kaffebarkedjan Espresso House är redan klart och det är inte omöjligt att även sportbaren O’Learys breder ut sig på bottenplanet i huset.

Under fredagen deklarerade det kommunala fastighetsbolaget Ebo stolt att man nu fixat sin första nya hyresgäst till nysatsningen i Hotell Stenssonfastigheten. Det är kaffebarkedjan Espresso House som kommer att flytta in i en 200 kvadratmeter stor lokal som kommer att vara belägen på vänster sida om man står vänd mot byggnadens framsida.

Att Ebo har storslagna planer för Stenssonfastigheten stod klart redan i slutet av förra året.

Då rapporterade Skånskan om att det är bestämt att den ökända trappan nu ska ryka en gång för alla. Ebos plan är att göra hotellbyggnaden till ett nav i Eslövs centrum.

Redan då meddelade Ebo att planen var att få in ett café eller en restaurang på bottenplanet.

Nu verkar Ebo ha fått ytterligare en riktigt stor fisk på kroken. Restaurangkedjan O’Learys gick i dagarna ut och meddelade att man letar efter en franchisetagare som vill driva en nysatsning i Eslöv.

– Processen med att hitta en lämplig kandidat har precis börjat, säger Jonas Reinholdsson som är affärsutvecklare och grundare av franchisekedjan O’Learys Bar & Restaurant.

Kedjan har gjort sig känd med sitt koncept med sportbarer där man både kan äta och dricka och titta på sportsändningar på tv-skärmar inne i restaurangerna. Idag ingår 120 restauranger i kedjan, som en gång startade i Göteborg men som numera är spridd över hela världen.Nu tar man alltså sikte på Eslöv.

Jonas Reinholdsson bekräftar att Ebo via ett ombud har bjudit upp till dans.

– Vi har blivit uppvaktade av en konsult som fått ett uppdrag av den här fastighetsägaren i Eslöv för att titta på olika hyresgäster. Där finns vi med i diskussionen. Vi är inte ensamma om det – de diskuterar med flera matkoncept, men där O’Learys är ett av dem som är mest intressant har jag förstått.

Jonas Reinholdsson uppger att målsättningen är att slå upp portarna i Eslöv någon gång under 2018. Han vill inte själv bekräfta att den påtänkta etableringen gäller Stenssonfastigheten.

Men i annonsen, där man söker en franchisetagare, står det att den påtänkta platsen för restaurangen är på ”AAA-läge” och att det är i ett hotell. I annonsen står det att Eslövsetableringen gäller en lokal som omfattar 600 kvadratmeter och med en stor uteservering.

Trots att man redan söker någon som kan driva restaurangen i Eslöv så påpekar Jonas Reinholdsson att man ännu inte gått i mål kring diskussionerna om satsningen.

– Inget är 100 procent innan något är signerat och klart. Det är väldigt inledande diskussioner.