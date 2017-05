Stjärnorna säljer tröjor i kampen mot ALS

HANDBOLL H65 Höörs damer ligger inte på latsidan och ger sig nu också aktivt in i kampen mot obotliga nervsjukdomen ALS.

På måndag startar en auktion av säsongens matchtröjor.

– Vi hoppas att de tröjor som spelarna haft under säsongen kan göra en liten skillnad mot en hemsk sjukdom. Det är inga nätta replikor, utan riktiga matchtröjor som fått sina törnar, säger assisterande tränare Lasse Eklöv i ett pressmeddelande.

– Tror att det finns ett värde i dem och det vill vi utnyttja på så bra sätt som möjligt.

Initiativet är något som hela truppen, spelare och ledare, brinner extra för då en av H65:s medarbetare drabbats av sjukdomen.

Auktionen sker via klubbens Facebooksida där det går att buda på två signerade originaltröjor om dagen mellan 8 och 15 maj.

– Ett val som vi gjort för att det ska vara enkelt och tillgängligt för så många som möjligt. Förutom tröjorna kommer vi även att auktionera ut en del andra spännande saker i pausen under säsongens sista hemmamatch, mot Lugi 16 maj, berättar Eklöv.

Han fortsätter.

– Summan som vi får in kommer sedan oavkortat gå till Hjärnfonden och forskningen mot ALS.